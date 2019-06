“IL CAPPELLANO DI PERUGIA MI HA SALVATO LA VITA” – AMANDA KNOX MEJO DI SANTA MARIA GORETTI RACCONTA IL SUO RAPPORTO CON DON SAULO SCARABATTOLI: “IN CARCERE AVEVO MEDITATO IL SUICIDIO, MA POI HO INCONTRATO LUI” – “MI HA INSEGNATO A ESSERE MENO FRAGILE, NON MI HA MAI GIUDICATA E HA IGNORATO LE MENZOGNE. PRIMA DELLA DECISIONE DELLA CASSAZIONE ABBIAMO…”

Anticipazione stampa da “Oggi”

amanda knox si commuove al festival della giustizia di modena 4

«“Credo che tu sia sincera”. Poche parole che mi spezzarono il cuore perché in quel momento nessuno credeva che fossi innocente. Imprigionata in un ambiente disumano, sola, al colmo della disperazione, avevo meditato il suicidio. Ma in carcere a Perugia, quando ero ancora in isolamento e non potevo parlare con nessuno, ho incontrato un sacerdote straordinario, don Saulo, il cappellano della sezione femminile».

don saulo scarabattoli

A quattro anni dalla sua assoluzione, Amanda Knox è tornata in Italia per partecipare, a Modena, al Festival della Giustizia Penale. E al settimanale OGGI, in edicola da giovedì 20 giugno, affida in esclusiva il racconto di come don Saulo Scarabattoli le ha salvato la vita. «Mi ha insegnato a essere meno fragile, non mi ha mai giudicata. Mi ha ascoltata, ha ignorato le menzogne», continua Amanda. La ragazza di Seattle racconta anche i momenti che precedettero la decisione della Cassazione: «Insieme con Don Saulo abbiamo suonato la musica fino a poche ore prima della sentenza di assoluzione. Io credevo di morire di crepacuore in quei momenti, ma lui sapeva che stavo per tornare a casa».

