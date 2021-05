“NELLE CARCERI BRASILIANE TRATTAMENTO DISUMANO E DEGRADANTE” – LA CORTE D’ASSISE DI PALERMO HA RESPINTO LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DI LEONARDO BADALAMENTI, FIGLIO DEL BOSS TANO, ARRESTATO PER UNA CONDANNA A CINQUE ANNI PER TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ALL’ESTERO: IL 61ENNE È STATO SCARCERATO DOPO ESSERE STATO CATTURATO LO SCORSO ANNO IN PROVINCIA DI PALERMO MENTRE TENTAVA DI PRENDERE POSSESSO DI UN CASOLARE CHE…

Da "www.corriere.it"

LEONARDO BADALAMENTI

È stato scarcerato il figlio del boss di mafia Tano Badalamenti, arrestato lo scorso anno per una condanna per stupefacenti maturata alcuni anni fa all’estero. I giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Palermo, condividendo la posizione dei legali di Leonardo Badalamenti (61 anni), hanno anche respinto la richiesta di estradizione del Brasile. Il timore dei giudici è che nelle carceri brasiliani badalamenti possa essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti. Il detenuto ha già lasciato il carcere di Pagliarelli, in cui era recluso dal 4 agosto 2020.

L’uomo - figlio di don Tano Badalamenti (mandante del delitto di Peppino Impastato) - era stato arrestato in Italia in seguito al tentativo di prendere nuovamente possesso di un casolare, prima sequestrato e poi restituito dalla Corte d’Assise di Palermo. In Italia non ha maturato alcuna condanna, mentre la richiesta di estradizione riguarda una pena di 5 anni e dieci mesi per «traffico di sostanza stupefacente» emessa dal Tribunale di San Paolo.

TANO GAETANO BADALAMENTI

«Non è qui richiesto, ne ritenuto opportuno riportare le prove e le scansioni procedurali che hanno giustificato la condanna definitiva del Badalamenti», hanno scritto i giudici della Corte d’appello. «Nell’impossibilità di accertare che Badalamenti non sarà sottoposto a `maltrattamenti, torture e trattamenti crudeli, disumani e degradanti´ - scrivono i magistrati - e, anzi, nella ragionevole convinzione che tali condizioni in concreto si verificheranno, la richiesta di estradizione a parere di questa Corte deve essere rigettata».

Il figlio di «don Tano» il 4 agosto 2020 fu arrestato dagli agenti della Dia (Direzione investigativa Antimafia). Nel corso del procedimento il sostituto procuratore generale Carlo Marzella ha espresso parere favorevole all’estradizione, mentre legali gli avvocati Baldassare Lauria e Nino Ganci, avevano chiesto degli accertamenti istituzionali sulle condizioni carcerarie in Brasile e nello stato di San Paolo. La Corte, oltre ai report di organizzazioni non governative come Amnesty International o l’Unhcr, ha acquisito anche dei documenti inviati dall’Ambasciata del Brasile.

leonardo badalamenti

Secondo i giudici, tuttavia, le informazioni ricevute per via diplomatica erano «assolutamente generiche», tanto che «non vengono indicate le misure `dell’alloggio´, ne `il numero degli occupanti´ evidenziando l’assenza di «informazioni `individualizzate´ sul regime di detenzione che sarà riservato in concreto all’estradando».

TANO GAETANO BADALAMENTI