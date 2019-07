“CAROLA RACKETE, GEORGE SOROS, ROBERTO SAVIANO SONO I NUOVI NEGRIERI DEL CAPITALE” – ALESSANDRO MELUZZI INTERVISTATO DA DIEGO FUSARO (AUGURI): “È UNA LOBBY CHE VUOLE CHE LA NOSTRA PENISOLA DIVENTI L’HOTSPOT DI DERELITTI E LASCIARLI UCCIDERE RAGAZZE COME PAMELA MASTROPIETRO” – “QUESTA SCIACQUETTA E ATTRICETTA È LA PUNTA DI UN ICEBERG DI UN FENOMENO CHE SI È GIÀ RIMESSO IN ATTO” - VIDEO

"Carola Rackete, George Soros, Roberto Saviano sono i nuovi negrieri del capitale". Alessandro Meluzzi, intervistato da Diego Fusaro attacca: "E' una lobby planetaria che per ragioni geopolitiche e calcoli luridi vuole che la nostra Penisola diventi l'hotspot di derelitti provenienti da un'Africa derelitta, e lasciarli uccidere ragazze come Pamela Mastropietro, spacciare droga o al massimo raccogliere pomodori a 50 centesimi all'ora".

Il disegno, continua Meluzzi, "è ancora in atto ed è difficile da fermare e questa sciacquetta e attricetta, la Rackete, è la punta di in iceberg di un fenomeno che si è già rimesso in atto. La sfida non è solo a questo governo e a Matteo Salvini ma è un disegno implacabile".

