"QUELLA GALERA E' UNA MERDA. RIMANEVO IN CELLA 22 ORE AL GIORNO. ERO CIRCONDATO DA ASSASSINI, SPACCIATORI DI DROGA, RAPITORI" - BORIS BECKER PARLA AL "FINANCIAL TIMES" DEL PERIODO PASSATO NELLA TERRIBILE PRIGIONE DI WANDSWORTH - "È UN POSTO PERICOLOSO. DOPO LA PRIMA SETTIMANA HO REALIZZATO CHE SE SPRECAVO ENERGIE A PENSARE AL PASSATO, ERA FINITA. COSÌ NON SONO IMPAZZITO" - "SE IL MIO NOME FOSSE PETER SMITH, E NON AVESSI VINTO WIMBLEDON A 17 ANNI, L’ACCUSA NON MI AVREBBE..."