“CHARLENE STA MOLTO MEGLIO” – ALBERTO DI MONACO TORNA A PLACARE I RUMOR SULLO STATO DI SALUTE DELLA MOGLIE, ANCORA RICOVERATA NELLA CLINICA DI LUSSO KUSNACHT PRACTICE, IN SVIZZERA: “SPERO CHE TORNERÀ MOLTO PRESTO NEL PRINCIPATO” – E SE I MOTIVI DELLA DEGENZA RIMANGONO AVVOLTI NEL MISTERO, C’È CHI IPOTIZZA CHE I MALESSERI DERIVINO PURE DALLE EX DEL MARITO. E ALBERTO CACCIA LA MADRE DI UNO DEI SUOI FIGLI DAL PRINCIPATO…

A un anno esatto dalla sua partenza da Monaco, i sudditi cominciano a chiedersi se Charlène farà mai ritorno alla Rocca. La principessa, lontana da corte per motivi di salute, non ha mai voluto rivelare dettagli sulle sue condizioni e lo stesso Alberto ha sempre cercato di mantenere il riserbo. Stavolta però il principe non ha potuto sottrarsi alla curiosità della stampa e si è lasciato scappare qualche indiscrezione.

Come sta Charlène di Monaco

In un'intervista rilasciata a Monaco Matin, il principe Alberto II ha dato notizie rassicuranti sullo stato di salute della moglie. «La principessa Charlene sta molto meglio» ha ammesso il figlio di Grace Kelly. «Spero che tornerà nel Principato molto presto», ha aggiunto, senza sbilanciarsi sulla data esatta del ritorno. Una comprensibile cautela, date le aspettative dei monegaschi riguardo al ritorno della principessa nel Paese.

L'ex campionessa di nuoto è tornata alla Rocca l'8 novembre 2021, dopo un lungo periodo trascorso in Sudafrica, dove si era trattenuta per circa sette mesi per una sopraggiunta infezione otorinolaringoiatrica, tale da impedirle il ritorno a casa in aereo. Questo problema l'avrebbe costretta a ricorrere a una massiccia dose di sonniferi per poter riposare. L'uso prolungato di narcotici avrebbe però causato dei problemi di dipendenza, motivo per cui la principessa, una volta fatto ritorno a corte a novembre, sarebbe subito ripartita alla volta di una clinica svizzera.

Il ricovero in Svizzera

Finora la famiglia Grimaldi ha preferito non fornire dettagli sulle reali cause del ricovero: tra le tante ipotesi c'è chi ha parlato di un presunto intervento chirurgico non andato a buon fine, motivo per cui Charlène non si sarebbe mai tolta la mascherina dal volto. Altri hanno parlato di una patologia tumorale tenuta finora nascosta, ma l'ipotesi è stata subito smentita dal principe Alberto, che ha chiesto più volte di rispettare la privacy della propria famiglia. Assicurando che quando la principessa tornerà, i sudditi saranno i primi a saperlo. Già, ma quando tornerà?

Da www.liberoquotidiano.it

Nonostante le motivazioni del ricovero nella struttura in Svizzera siano sconosciuti, molti imputano il malessere di Charlene alle tante ex del marito.

Proprio da queste il principe ha avuto diversi figli, alcuni riconosciuti e altri no. Ma è in particolare Nicole Coste a non andare già alla principessa. La donna, da cui Alberto ha avuto un figlio, nei mesi in cui Charlene era bloccata in Sudafrica si è fatta avanti a Palazzo dove si è vista molto spesso. Non solo, perché proprio Nicole ha presenziando a eventi di gala al posto della principessa.

Tutti dettagli che avrebbero scatenato ancora di più l'ira di Charlene, al punto che il principe Alberto ha deciso di mettere dei paletti. Stando a quanto riporta il magazine Gala, Alberto avrebbe cacciato l'ex dal Principato per mandarla da dove veniva: Londra. L’ex hostess aveva aperto nella capitale britannica un atelier di moda nel 2013 dove vendeva gli abiti da lei stessa creati.

Nel 2020 però con la pandemia il business non ha retto e lei è stata costretta a chiudere la boutique, decidendo quindi di trasferirsi a Montecarlo. Ma ora i tempi sono cambiati e il principe non ha più intenzione di andare oltre.

