16 mar 2021 17:05

“CHE IPOCRISIA IN VATICANO” – ELTON JOHN MENA DURO DOPO CHE LA CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE SI È PRONUNCIATA CONTRO LA BENEDIZIONE AI MATRIMONI GAY - IL CANTANTE LI SPUTTANA RICORDANDO I MILIONI SGANCIATI PER IL SUO BIOPIC: “COME PUÒ IL VATICANO RIFIUTARSI DI BENEDIRE I MATRIMONI GAY PERCHÉ “SONO PECCATO” E INTANTO TRARRE PROFITTO INVESTENDO MILIONI IN "ROCKETMAN", UN FILM CHE CELEBRA LA FELICITÀ TROVATA GRAZIE AL MATRIMONIO CON DAVID? IPOCRITI…” - VIDEO