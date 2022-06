“CHE PAURA, L’ORRORE IN QUESTE PAROLE” – VANESSA INCONTRADA NON SI TRATTIENE E VOMITA FIELE SU GIORGIA MELONI DOPO IL COMIZIO ALLA CONVENTION DI VOX, IL PARTITO SPAGNOLO DI ESTREMA DESTRA – L’ATTRICE PER MANCANZA DI POSE SI È SCATENATA SUI SOCIAL DOPO IL COMIZIO URLATO A MARBELLA DELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA IN DIFESA DELLA FAMIGLIA NATURALE CONTRO LA “LOBBY LGBT” E… - VIDEO

Niccolò Carratelli per “la Stampa”

vanessa incontrada

Ormai è una corrida quella scatenata da Giorgia Meloni con il suo comizio alla convention di Vox, il partito spagnolo di estrema destra. Nell'arena, a punzecchiare la leader di Fratelli d'Italia, è scesa anche una delle spagnole più amate dal pubblico italiano. Non è una che ama buttarsi nella mischia politica, Vanessa Incontrada, ma stavolta non ha resistito.

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 3

Il passaggio del discorso di Meloni sulla necessità di tutelare «la famiglia naturale» l'ha spaventata: «Che paura», ha scritto su Instagram l'attrice e conduttrice tv, postando il video in questione.

Per non parlare del riferimento di Meloni alla «lobby Lgbt»: «Ancora più paura, l'orrore in queste parole», ha aggiunto Incontrada. E nemmeno un complimento per il fluente spagnolo di Giorgia. La quale, magari, ci riderà su. In attesa che il suo show a Marbella venga finalmente dimenticato.

