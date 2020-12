“CHE STRONZI. CHI LI HA AUTORIZZATI?” – SVELATO IL MISTERO DELLA SCOMPARSA DEL MONOLITE DAL DESERTO DELLO UTAH: A FARLO SPARIRE SONO STATI UNA GUIDA TURISTICA E UN BASE JUMPER CHE, IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA, HANNO ORGANIZZATO UNA SPEDIZIONE NOTTURNA. “I TURISTI VENGONO QUI PER SCATTARE FOTO, LASCIANO LE LORO FECI, DISTRUGGENDO L’AREA” – MA C’È CHI LI ACCUSA DI IPOCRISIA VISTO CHE… - SPUNTA UN NUOVO MONOLITE IN CALIFORNIA - VIDEO

«Che stronzi. Chi li ha incaricati?». Se vi state chiedendo che fine abbia fatto il monolite trovato nel deserto dello Utah, dopo giorni di mistero, finalmente c’è una risposta. A decidere che doveva sparire sono stati la guida turistica Sylvan Christensen e il base jumper Andy Lewis che, in maniera del tutto arbitraria, hanno organizzato una spedizione per rimuovere il monolite.

La scelta è stata giustificata dal fatto che i due volessero preservare l’area dall’invasione dei turisti: «Sporcano e lasciano pure le loro feci. Questo monolite ha attratto tanti turisti che arrivavano qui per scattrsi foto, distruggendo l’ambiente» hanno detto i due che hanno caricato sui social il video della loro impresa.

«Non abbandonare un oggetto personale su un terreno pubblico se non vuoi che venga tolto» ha scritto Christensen nella didascalia del suo video. Le clip sono diventate virali, suscitando le reazioni indignati di quanti non pensano che i due non avessero il diritto di rimuovere il monolite.

I due sono stati accusati di essere le “Karen del deserto” e sono stati criticati per la loro ipocrisia, visto che bazzicano spesso in quei luoghi. In precedenza Lewis è stato multato per aver fatto base jump in un parco nazionale e per aver decorato antiche formazioni rocciose con luci natalizie.

Il terzo atto nella vicenda del monolite dello Utah è arrivata. Una nuova struttura metallica di quattro metri è stata scovata in California, e più precisamente ad Atascadero, cittadina a metà strada tra San Francisco e Los Angeles lungo la celebre Route 101.

Come riporta il quotidiano locale Atascadero News, un obelisco scintillante è stato trovato il 2 dicembre sulla Pine Mountain, un piccolo rilievo cittadino. «Sembra essere fatto di acciaio inossidabile, alto e metri e largo 45 centimetri – si legge nel quotidiano –. L'oggetto è saldato ad ogni angolo, con rivetti che fissano i pannelli laterali a un probabile telaio in acciaio all'interno». È bastato poco perché la nuova attrazione diventasse meta di pellegrinaggio da parte degli escursionisti locali. Difficile resistere a una foto con un «monumento» che è diventato un caso globale.

La storia del monolite

Il primo monolite era stato scoperto il 18 novembre nel deserto dello Utah. Alto circa 3 metri e dalla base triangolare, era stato avvistato dagli elicotteri della forestale locale nel bel mezzo del deserto. Il secondo capitolo ha visto la comparsa di un oggetto simile in Romania. Uguale nella forma era però realizzato in un metallo differente, non era levigato né scintillante. Il passato è d'obbligo visto che anch'esso, come il primo, è sparito dalla circolazione nottetempo.

Diverso dai precedenti

L'obelisco californiano è diverso dai precedenti. Appare più piccolo e molto più sottile di entrambi, la sua superficie lo rende simile a quello dello Utah ma la sua installazione è differente. Non è incastonato nel terreno ma poggiato su di esso. «Potrebbe essere buttato giù con un pugno», nota il quotidiano di Atascadero che stima un peso di circa 90 chilogrammi. Potrebbe essere il secondo capitolo di una storia partita dallo Utah e che vede il caso rumeno come uno scherzo che non segue la stessa linea narrativa. La struttura europea era molto più rozza, troppo diversa dalle altre due.

Le interpretazioni

Il caso si fa sempre più curioso e le speculazioni variegate. C'è chi riconduce i monoliti americani allo scultore John McCracken, noto per aver realizzato strutture simili durante la sua carriera. È scomparso nel 2011 e questo potrebbe essere un omaggio. Si parla poi di un’altra artista, Petecia Le Fawnhawk, le cui sculture sono simili al monolite e vengono spesso realizzate in luoghi desolati.

«Non posso dire che sia il mio, ma di certo ho pensato di installare monumenti segreti nel deserto», ha detto a The Verge. Non mancano ovviamente gli alieni, presenza d'obbligo in ogni fenomeno inspiegabile che si rispetti ma come da copione le certezze latitano. Un’ultima ipotesi coinvolge il cinema. I monoliti potrebbero far parte di una campagna pubblicitaria virale per un nuovo film oppure, visto il blocco alle uscite dei film a livello globale, di una serie Tv. C'è chi si azzarda a a coinvolgere la serie evento Westworld ma per ora non è dato sapere.

