“CHE VOLEVI DIRE CON LA FRASE 'NON SONO MICA FLAVIA VENTO?’" – LA RAMANZINA DELLA SHOWGIRL (PER MANCANZA DI SHOW) A TEO MAMMUCARI, CHE L'AVEVA TIRATA IN BALLO IN MODO SARCASTICO: “VORREI CAPIRE QUESTA FRASE. IN CHE SENSO TEO MI DICI CHE NON SEI ME? PERCHÉ NON L'HO CAPITO. POI TI VOLEVO DIRE UNA COSA: SE VAI A 'BELVE' LO SAI CHE TI DANNO DEL LEI. PERCHÉ SEI ANDATO VIA? NON PUOI ESSERE COSÌ PERMALOSO PER UN'INTERVISTA. DOVEVI RIDERE E SCHERZARE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

flavia vento risponde a teo mammucari 3

Nel video pubblicato da Flavia Vento su X all'indomani della puntata di «Belve» in cui Mammuccari non ha gradito le domande della conduttrice Francesca Fagnani e ha abbandonato lo studio con un sonoro «Vaffa», la soubrette romana chiede spiegazioni sulla battuta in cui lo showman l'ha menzionata con tono sarcastico: «Ma che facciamo due ore così? Io non sono mica Flavia Vento, è tremenda questa cosa».

Lei non l'ha digerita e, avvolta in una nuvola di cuori sbarazzini che le ronzano intorno, ha risposto: «Scusa Teo Mammucari ma che vuol dire "Io non sono mica Flavia Vento?". Vorrei capire questa frase. In che senso Teo mi dici che non sei me? Perché non l'ho capito. Poi ti volevo dire una cosa: se vai a Belve lo sai che ti danno del lei. Perché sei andato via? Non puoi essere così permaloso per un'intervista! Dovevi ridere e scherzare». Touché.

teo mammucari

La bionda Flavia, sdraiata sul divano, stavolta veste i panni della maestra di cerimonia, professionista della tv, di quella che conosce esattamente le regole del gioco. L'unico dubbio è se questo sia - in fondo - il gioco anche di Mammucari, l'ennesimo suo colpo di scena per far parlare di sé. In cui la soubrette potrebbe essere ingenuamente scivolata per l'ennesima volta.

flavia vento risponde a teo mammucari 1 teo mammucari a belve 6 teo mammucari a belve 5 flavia vento flavia vento belve. teo mammucari a belve 4 flavia vento risponde a teo mammucari 2