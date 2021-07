“CHI” SCODELLA LE FOTO HOT DI "DIVETTA" LEOTTA E CAN YAMAN MENTRE SVACANZANO IN TURCHIA

Valerio Palmieri per “Chi”

diletta leotta e can yaman 1

Altro che storia mediatica o amore da cartolina, Diletta Leotta e Can Yaman fanno sul serio. Per capirlo non c’è bisogno di un trattato, bastano le immagini clamorose pubblicate dal settimanale “Chi” nel numero in edicola da mercoledì 7 luglio. Non appena il catamarano che hanno noleggiato si aggira nei pressi della baia di Cokertme e loro si sentono al riparo da occhi indiscreti, esplode la passione.

Scandalo al sole per il sex symbol delle serie romantiche e per la più sexy fra le conduttrici sportive. Che non si rifugiano sotto coperta, ma preferiscono godersi il calore del sole, la brezza del mare e il profumo della salsedine mentre si lasciano andare a effusioni ad alto tasso di sensualità..

Dopo l’anello di fidanzamento, un gioiello di Tiffany da oltre 40 mila euro, consegnato lo scorso san Valentino da Yaman alla Leotta con una promessa di matrimonio, la coppia ha fatto il famoso viaggio in Turchia che aveva rimandato la scorsa primavera, per conoscere meglio gli affetti dell’attore.

diletta leotta e can yaman 3

Sono stati dieci giorni intensi di presentazioni, in cui Diletta ha incontrato i genitori del fidanzato, la nonna materna, gli amici, i soci del suo studio legale, e ha potuto visitare i luoghi del cuore del futuro Sandokan: prima sulla terraferma, a Istanbul, e poi durante un giro in catamarano di altri quattro-cinque giorni in direzione Bodrum.

diletta leotta e can yaman 4

Ed è proprio in quelle acque che i fotografi hanno immortalato la coppia, appassionata come non mai. La Leotta e Yaman sono anche scesi per una cena al ristorante Mimoza con i genitori dell’attore. Al termine della cena c’è stato il famoso assedio dei fotografi che ha portato il divo ad andarsene innervosito.

diletta leotta 2 diletta leotta e can yaman 1

diletta leotta e can yaman 2 diletta leotta e can yaman 6 diletta leotta 1 diletta leotta e can yaman 5

can yaman e diletta leotta con la madre di lui can yaman e diletta leotta 1 diletta leotta can yaman diletta leotta e can yaman 1 diletta leotta 3