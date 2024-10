“CHIARA FERRAGNI HA SMENTITO CHE ERA IN UNA COPPIA APERTA? COSA POTEVA DIRE?” – TAYLOR MEGA NON INDIETREGGIA E CONFERMA CHE LA RELAZIONE DEI FERRAGNEZ ERA... AFFOLLATA: “OGNUNO DICE QUELLO CHE VUOLE DIRE, OGNUNO CAPISCE QUELLO CHE VUOLE CAPIRE. SE PARLO È PERCHÉ SO DELLE COSE. NON DEVO RACCONTARLO IO. IO SAPEVO CHE ERANO UNA COPPIA APERTA E…”

Taylor Mega nelle ultime settimane è finita al centro del gossip nazionale, dopo il dissing tra Fedez e Tony Effe. In quell'occasione è venuta fuori la notizia della sua relazione con il rapper milanese. La stessa fitness influencer lo ha confermato, rivelando che quella tra Federico Leonardo Lucia e Chiara Ferragni era una coppia aperta.

Modella, influencer e imprenditrice. Taylor Mega racconta i propri business ospite dell'ultima puntata di Gurulandia. […]

Quando Cappelli le parla di dissing e tapiri, Taylor Mega ha lo sguardo verso il basso e non si fa tradire da nessuna espressione facciale. Scherza: «Torno ad Alghero». Il riferimento è al posto dove stava in vacanza prima di tornare per la puntata. Quando le viene però chiesto se vuole replicare a Chiara Ferragni, che parlava di coppia aperta solo da una parte, l'ospite risponde tra le righe: «Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Se parlo è perché so delle cose».

Ma Chiara Ferragni ha avuto relazioni con altri uomini mentre era sposata con Fedez? «Non devo raccontarlo io. Io sapevo che erano una coppia aperta». Non solo conferma la sua versione, Taylor Mega commenta anche l'intervista di Chiara Ferragni a Striscia la notizia: «Cosa poteva dire? Poteva dire qualcos'altro? E allora...». Chiude con un sorriso che dice molt

Taylor Mega torna anche a parlare di Cristiano Ronaldo, che pare ci abbia provato con lei. «Uno è talmente famoso che la gente pensa "Vabbè, se l'è inventato". Raga, io non invento niente. Se parlo è perché so o perché una cosa è successa». Il riferimento è a Cristiano Ronaldo: «Scrive a una marea di ragazze. So di tante che poi ci sono andate a letto, ok?». Le viene chiesto allora come approccia Cr7: «Scrive "Ciao". Fa così. Anche lui deve...inizialmente tipo "come va", "bene". Tre messaggi in croce».

Si esce presto dall'aneddoto per una riflessione più moralistica: «Ma a me cosa me ne viene di andare a letto con lui? Cosa mi rimane dentro? Non mi piace neanche esteticamente?». Chiede quindi ai conduttori: «Se la donna più bella del mondo vi scrive ma sapete che scrive ad altre mille persone e vi chiede di vedervi, sapendo che vi scrive solo per sesso e poi non vi vedete più, cosa rispondereste»

