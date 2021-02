Da "Chi"

Il campione e la blogger

chiara nasti 17

Il calciatore multimilionario Neymar, campione del Brasile e del Paris Saint-Germain, ha perso letteralmente la testa per la “nostra” influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde. Non c’è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei al momento non cede.

Chiambretti si racconta

Mentre il suo “Tiki Taka” cresce negli ascolti e diventa sempre più “La repubblica del pallone”, Piero Chiambretti ha ceduto alla corte di Mondadori e scriverà un libro sulla propria vita, dopo un anno doloroso al quale ha reagito, come sempre, studiando idee per il futuro. Titolo provvisorio del libro: “Come non diventare Chiambretti”. Il conduttore è già davanti al computer a scrivere i primi capitoli. Ne vedremo delle belle.

stasera tutto e possibile stefano de martino

Coincidenze social

Stefano De Martino, di passaggio a Napoli per registrare il suo programma “Stasera tutto è possibile”, durante una delle stories su Instagram ha inquadrato un panorama fantastico della sua città. Pochi secondi dopo queste immagini - identiche e scattate dalla stessa inquadratura - sono state mostrate da una showgirl che da poco è tornata ufficialmente single. Solo una coincidenza?

valeria marini boom 1

L’“Isola” spagnola aspetta Valeria

Ore calde per Valeria Marini che, oltre ad aver rivoluzionato la sua vita, sta decidendo se accettare l’offerta di partecipare all’“Isola dei famosi” versione spagnola, in partenza subito dopo quella nostrana.

