Tra i primi grandi eventi della ripartenza ci sarà la serata per il lancio di Itabus, il grande operatore privato di pullman superaccessoriati, ecologici e chic, guidato da Luca di Montezemolo e Flavio Cattaneo, che si svolgerà al Maxxi di Roma il 27 maggio. Prevista una serata in linea con le normative anticovid, all’aperto ma molto glam.

Salvini e Verdini restano “signorini”

Niente nozze almeno per ora per la supercoppia formata da Matteo Salvini e Francesca Verdini, che, contrariamente ad alcune indiscrezioni di questi giorni, per ora non pensano all’altare, anche se sono innamorati, vivono insieme e sono felici di programmare le prossime vacanze insieme.

Malagò va a nozze (ma come officiante)

Va a nozze, invece, ma per celebrarle, Giovanni Malagò, presidente del Coni. Il 2 luglio unirà in matrimonio gli amici Claudia Dal Brollo e Federico Vecchio. Tra gli invitati Luisa Todini (socia della sposa nel brand Quite Essential) con Alberto Luca Recchi, Myrta Merlino con Marco Tardelli, Alessandra Mussolini.

