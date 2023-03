“CHICCHE” DI GOSSIP – LA STORIA D’AMORE TRA L’ATTORE DI “MARE FUORI”, MASSIMILIANO CAIAZZO, E LA BALLERINA ELENA D’AMARIO DI “AMICI” SAREBBE FINITA, SEMBRA CHE LUI ABBIA UNA LIAISON CON UNA RAGAZZA DEL CAST (CON CHI?) – SOLEIL SORGE E CARLO DOMINGO SI SONO DEFINITIVAMENTE MOLLATI E ORA LEI BALLA DA SOLA - LA NEO-SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD, ELLY SCHLEIN, HA ABBANDONATO IL SUO STILE DA NERD E HA INIZIATO A TRUCCARSI...

Momento d’oro per Ciro di “Mare fuori”

Giacomo Giorgio, divenuto noto come Ciro Ricci della fiction “Mare fuori”, sta vivendo un momento magico, non solo grazie alla serie. Per Amazon sta girando, con l’attrice Beatrice Vendramin, un film sui supereroi. Inoltre è stato scelto dal rapper Geolier (emergente tra i più amati) per il video del suo nuovo singolo. Insieme con lui, Paola Di Benedetto.

Caiazzo e D’Amario ai titoli di coda

Breve ma intenso il flirt tra Massimiliano Caiazzo, il bel Carmine Di Salvo di “Mare fuori”, ed Elena D’Amario, ballerina della nona edizione di “Amici”. La decisione di chiudere pare sia partita da lui. Motivo? Sembra che Massimiliano abbia una liaison con una collega della serie.

Soleil torna single

La storia tra la showgirl ed ex gieffina Soleil Sorge e Carlo Domingo, dopo qualche tentativo di recupero, è finita e Soleil, comunque sempre corteggiatissima, adesso balla da sola.

Clarissa Selassié debutta nella musica

Finalmente Clarissa Selassié ce l’ha fatta a realizzare il suo sogno. Un’etichetta discografica le ha fatto un contratto e presto ascolteremo il suo esordio nel mondo della musica.

L’ora delle donne

Giorgia Meloni ha fatto scuola: anche il Pd elegge leader una donna. Paladina dei diritti, Elly Schlein ha già modificato il suo look da nerd prediligendo ora giacche colorate, jeans e t-shirt. Con un velo di trucco.

Serata vip per Numero cromatico

Gran party nello studio Curtis di piazza Venezia a Roma per festeggiare il collettivo Numero Cromatico: 10 artisti in ascesa che hanno raccolto molti vip, da Ludovico Pratesi a Umberto Croppi e Flaminia Cerasi.

Intesa Sugli animali

Michela Vittoria Brambilla mette tutti d’accordo con la proposta di legge per inasprire le pene contro chi maltratta o abbandona gli animali, che finalmente mette al centro l’animale come interesse giuridico tutelato.

Santi e candele

Saint Candles nasce da un’idea di Ira DeWitt, esponente del bel mondo a Los Angeles. Notando che non esistono candele da preghiera belle, ne crea da regalare a un’amica in difficoltà. Ora ha presentato, a Roma, la linea di candele religiose e profumate.

