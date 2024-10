“CI DICEVAMO: ‘DIE HARD’ HA ROVINATO LE ORECCHIE DI PAPÀ” – LA MOGLIE E LA FIGLIA DI BRUCE WILLIS RACCONTANO I PRIMI SINTOMI DELLA MALATTIA CHE HA COLPITO L’ATTORE, LA DEMENZA FRONTOTEMPORALE: “È STATO SOLO QUANDO IL SUO LINGUAGGIO HA INIZIATO A CAMBIARE CHE LA FAMIGLIA HA INIZIATO A RENDERSI CONTO CHE QUALCOSA NON ANDAVA IN LUI. MAI IN UN MILIONE DI ANNI AVREI PENSATO CHE POTESSE ESSERE UNA FORMA DI DEMENZA PER QUALCUNO COSÌ GIOVANE…”

Estratto dell’articolo di Gabriele Fazio per www.open.online

Emma Heming Bruce Willis

Bruce Willis da giovane soffriva di una grave forma di balbuzie, fu un suo insegnante del college a dirgli «Ho qualcosa che ti aiuterà» e si riferiva alla recitazione. Fu così che nasce la storia professionale di una delle più grandi star della storia di Hollywood, una celebrità che purtroppo ha dovuto rinunciare alla sua luminosa carriera nel 2022, quando gli fu diagnosticata l’afasia.

Un anno dopo invece la notizia inattesa: l’afasia era solo il sintomo di qualcosa ben più grave, la demenza frontotemporale, una patologia neurodegenerativa che colpisce circa 12mila persone al mondo ogni anno.

Bruce Willis con la figlia Tallulah

A raccontare questo periodo della vita di Bruce Willis, attore protagonista di cult assoluti come Die Hard, Pulp Fiction, L’esercito delle 12 scimmie e Il sesto senso (tra gli innumerevoli titoli, è chiaro), la moglie Emma Heming Willis e la figlia Tallulah Willis, avuta dalla relazione con Demi Moore.

Emma Heming, 46 anni, ex modella ed imprenditrice, ha ammesso in un’intervista rilasciata alla rivista Town & Country, che «è stato solo quando il suo linguaggio ha iniziato a cambiare che la famiglia ha iniziato a rendersi conto che qualcosa non andava in lui. All’inizio sembrava che fosse solo il ritorno della balbuzie, era solo Bruce. Mai in un milione di anni avrei pensato che potesse essere una forma di demenza per qualcuno così giovane».

[…]

Bruce Willis Emma Heming

Tallulah, figlia di Bruce Willis, già due anni fa sui social ringraziava il destino che la disabilità del padre fosse solo cognitiva e non anche fisica. Oggi in un articolo firmato per Vogue confessa: «Continuo a passare dal presente al passato quando parlo di Bruce: lui è, lui era, lui è, lui era».

Questo perché, prosegue, «ho delle speranze per mio padre che sono così riluttante a lasciar andare. Ho sempre riconosciuto in me elementi della sua personalità, e so che saremmo così buoni amici se solo ci fosse più tempo».

Anche lei racconta delle prime volte che in famiglia si sono accorti che qualcosa nel padre non andava: «Tutto è iniziato con una specie di vaga mancanza di reattività che la famiglia ha attribuito alla perdita dell’udito dovuta al lavoro a Hollywood: “Alza la voce! Die Hard ha rovinato le orecchie di papà”.

Emma Heming Bruce Willis

In seguito quella mancanza di reattività si è ampliata e a volte l’ho presa sul personale – racconta – Aveva avuto due bambini con la mia matrigna, Emma Heming Willis, e pensavo che avesse perso interesse per me. Sebbene ciò non potesse essere più lontano dalla verità, il mio cervello adolescenziale si torturava con una matematica sbagliata: non sono abbastanza bella per mia madre, non sono abbastanza interessante per mio padre. Ammetto di aver affrontato il declino di Bruce negli ultimi anni con una dose di negazione della quale non sono orgogliosa». […]

emma heming willis bruce willis compleanno di bruce willis 4 compleanno di bruce willis 3 compleanno di bruce willis 2 compleanno di bruce willis 1 bruce willis fortress