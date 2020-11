“CI SONO RAGAZZE CHE MOSTRANO IL CULO E RIMUOVETE LA FOTO DI UNA BIMBA?” – LA FURIA DELL'ATTORE FRANCESE GUILLAUME CANET CHE ASFALTA INSTAGRAM CHE HA CANCELLATO UNA FOTO DELLA MOGLIE DA BAMBINA SU UNA SPIAGGIA PERCHÉ "VIOLA LA POLICY SULLA NUDITÀ INFANTILE": “RIUSCIAMO A MALAPENA A VEDERE LE SPALLE E CI SONO RAGAZZE CHE MOSTRANO IL CULO. MA SONO CONTENUTI SPONSORIZZATI E VI PAGANO PER TENERE LA BOCCA CHIUSA…”

DAGONEWS

la foto di marion cotillard

L'attore francese Guillaume Canet si è scagliato contro Instagram che ha rimosso la foto da bambina della moglie Marion Cotillard per “nudità infantile”. L’attrice, 45 anni, aveva pubblicato la foto che la ritraeva in topless mentre si godeva una giornata in spiaggia, per ringraziare i suoi fan per gli auguri per il compleanno.

Ma la fotografia è stata rimossa perché violava la policy del sito e Canet, 47 anni, si è incazzato: «Riusciamo a malapena a vedere le sue spalle mentre ci sono ragazze nude che mostrano il culo. È perché sono contenuti sponsorizzati, e quindi vi pagano per tenere la bocca chiusa? Quanto dovrebbe darvi Marion Cotillard per condividere un'immagine dell'infanzia nel giorno del suo compleanno? Possiamo condividere solo foto di bambini che indossano cappotti invernali?».

