“DA CINQUE ANNI SONO SENZA ALCUNA TUTELA” – ANGELICA SCHIATTI SI SFOGA SUI SOCIAL CONTRO LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LECCO DI AMMETTERE MORGAN, DA LEI ACCUSATO DI STALKING E DIFFAMAZIONE AGGRAVATA, ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA – A TUTELA DELLA CANTANTE ERA STATO ATTIVATO ANCHE IL CODICE ROSSO: “NON CINQUE ANNI PER AVERE UNA SENTENZA (QUELLA MAGARI), CINQUE ANNI PER ARRIVARE FORSE A UNA PRIMA UDIENZA. ANNI DI MALESSERE, DI ROSPI INGOIATI, DI FIDUCIA MAL RIPOSTA, DI DIGNITÀ CALPESTATA, DI PAURA…”

Estratto dell’articolo di Rosanna Scardi per il “Corriere della Sera”

angelica schiatti morgan

«Altri sei mesi nel congelatore e così arriviamo a cinque anni senza alcuna tutela». Angelica Schiatti si sfoga sui social contro la decisione del Tribunale di Lecco di ammettere il cantante Morgan, da lei accusato di stalking e diffamazione aggravata, alla giustizia riparativa.

A tutela della parte offesa era stato attivato anche il codice rosso. «Non cinque anni — scrive Angelica in una storia su Instagram — per avere una sentenza (quella magari), cinque anni per arrivare forse a una prima udienza. Cinque anni, due rinvii a giudizio, vita compromessa, anni di malessere, di rospi ingoiati, di fiducia mal riposta, di dignità calpestata, di paura e soprattutto nessuna tutela se non la mia buona stella e la fortuna che ho di aver potuto stravolgere la mia vita, le mie abitudini».

[…]

morgan

Angelica rimanda all’ultimo post di Morgan in cui il cantante afferma: «Io non andrò in nessun centro antiviolenza perché io non sono un violento e non ho fatto violenza a nessuno». «A me — commenta Schiatti — lasciate pure altri sei mesi nel congelatore, tanto cosa cambia, chi mi ridà indietro questi cinque anni passati in queste condizioni? Questo è il trattamento che si riserva in Italia a chi aspetta giustizia in silenzio».

La conclusione è amara: «Però mi raccomando eh, continuate a dirci “denunciate donne”, invitandoci poi a incontrare la persona che più vi ha fatto male».

angelica schiatti 5 angelica schiatti 2

angelica schiatti 7