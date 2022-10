“COMPRATE IL MIO PROFUMO, COSÌ POSSO PERMETTERMI TWITTER” - ELON MUSK TORNA SUI SOCIAL PER TROLLARE I FOLLOWER AI QUALI CHIEDE UN AIUTO ECONOMICO PER POTER CHIUDERE L’ACQUISTO DEL SOCIAL. COME? RIFILANDO A UNA MANATA DI ALLOCCONI LA FRAGRANZA “CAPELLI BRUCIATI” MESSA IN VENDITA A 100 DOLLARI A FLACONE: NE SAREBBERO STATE GIÀ VENDUTE MIGLIAIA TANTO CHE IL BOSS DI TESLA HA…

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

elon musk profumo burnt hair 4

Una provocazione? Un’effettiva richiesta d’aiuto? Forse entrambe le cose. Elon Musk continua a sorprendere con le sue idee apparentemente stravaganti, ma in realtà studiate accuratamente a tavolino. Solo qualche giorno fa parlava di accese contese geopolitiche come quelle che coinvolgono Russa e Cina, ora esordisce con il tweet «Comprate il mio profumo, così posso permettermi Twitter».

Detto dall’uomo che Forbes ha eletto come il più facoltoso e più ricco del pianeta, l’iniziativa del patron 51enne di Tesla può far sorridere, ma il profumo «Burnt Hair» (letteralmente “capelli bruciati”) è davvero in vendita, definito da lui stesso «la migliore fragranza della Terra».

ELON MUSK TWITTER

Tattica insolita

Migliaia di bottiglie sarebbero già state vendute, motivo per il quale Musk ha già ringraziato parte dei suoi 108,7 milioni di follower. L’imprenditore sudafricano lo ha detto chiaramente. Al di là dello stile, il milionario vorrebbe riuscire quanto prima a chiudere la trattativa per l’acquisto del social network dei cinguettii senza incorrere in ulteriori problemi ed eventuali ripercussioni. Secondo un’indiscrezione del New York Times, Musk avrebbe infatti chiesto uno sconto sull’acquisto di Twitter, pari al 30% sul prezzo delle azioni.

elon musk profumo burnt hair 5

Un tentativo che gli interessati hanno prontamente respinto al mittente. Significativa la risposta negativa dei mercati, anche sulla stessa Tesla, che ha condizionato l’imprenditore dopo il primo faraonico annuncio di acquisto alla fine di aprile, alla cifra di 44 milioni di dollari. A luglio Musk aveva tentato di sfilarsi, ma le conseguenze di un simile gesto, al di là della fattibilità, sarebbero ancor peggiori, almeno sul piano della credibilità.

TWITTER ELON MUSK

Exit strategy

Forte dell’impatto e del carisma che riesce ad avere sui social media (il suo account Twitter viene monitorato da un’apposita commissione di controllo per ogni post, per via del rischio che possa condizionare arbitrariamente l’andamento dei mercati), la strategia di Musk sarebbe ora quella di puntare su iniziative di marketing che possano permettergli un rapido introito, in aggiunta al suo patrimonio netto da 255,1 miliardi di dollari.

elon musk profumo burnt hair 2

Un annuncio che in un primo momento poteva apparire più come una delle tante grottesche «boutade» associate al personaggio, ma per le quali Musk ha sempre un occhio molto attento alle effettive conseguenze. Anche la bio del suo profilo è stata modificata ad hoc in «Perfume Salesman» (Venditore di profumi), con un link presente in un tweet «pinnato» (fissato sul profilo in cima alla timeline) che indirizza direttamente gli utenti del social sulla pagina di vendita del prodotto, quella della The Boring Company, una delle sue tante startup.

ELON MUSK TWITTER

Ogni flacone costa 100 dollari (104,95 euro in Italia), ma questa inaspettata iniziativa di marketing basterà per comprare Twitter e chiudere una trattativa che si trascina da oltre otto mesi? Sicuramente rimarrà una manovra di mercato in grado di far riflettere anche sulle dinamiche dell’influencer marketing contemporaneo.

elon musk profumo burnt hair 1 ELON MUSK TWITTER ELON MUSK TWITTER ELON MUSK TWITTER elon musk profumo burnt hair 3