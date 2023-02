27 feb 2023 15:18

“COSTANZO MI HA INSEGNATO CHE ARGOMENTI BASSI E ALTI NON ESISTONO” – ALFONSO SIGNORINI RICORDA IL GIORNALISTA SCOMPARSO A 84 ANNI: “ERA UOMO DI GRANDE SANGUE FREDDO: NON LO SCOMPONEVA NULLA. UNA SERA UN GROSSO ATTORE AVEVA DATO FORFAIT ALL'ULTIMO. NESSUNO OSAVA DIRGLIELO, TEMENDO FUOCHI E FULMINI. E INVECE LUI, SORNIONE: “E BE', CHE PROBLEMA C'È? TOGLIETE LA SEDIA, NO?”