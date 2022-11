3 nov 2022 14:56

“DAMMI 20 EURO O TI AMMAZZO IL CANE” – BABY GANG IN AZIONE A ROMA: UN GRUPPO DI RAGAZZINI FUORI CONTROLLO HA AGGREDITO UN 15ENNE PER POI SCAGLIARSI CONTRO IL PADRE 50ENNE CHE AVEVA PROVATO A DIFENDERLO - L’UOMO È FINITO IN OSPEDALE CON UNA PROGNOSI DI 35 GIORNI PER UNA FRATTURA ALLA MANDIBOLA - TRA I QUATTRO MINORENNI CHE LO HANNO PESTATO C’È ANCHE UN 13ENNE CHE AVREBBE PRESO PARTE ALLA VIOLENZA SESSUALE ALL’EUR DELLO SCORSO DICEMBRE…