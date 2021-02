FINE VIRUS MAI - DOLORI MUSCOLARI, PULSAZIONI E PRESSIONE IRREGOLARI, UNO STATO DI PROFONDA STANCHEZZA: SONO I SINTOMI DEL COSIDDETTO “LONG COVID” CHE RICORDANO MOLTO QUELLI DI UN'ALTRA PATOLOGIA, LA SINDROME DA FATICA CRONICA, TANTO CHE MOLTI RICERCATORI STANNO SUGGERENDO UN LEGAME TRA I DUE FENOMENI - IN PARTICOLARE LA SINDROME POST COVID IN CHI È STATO IN TERAPIA INTENSIVA SAREBBE CAUSATA DALLA SOPPRESSIONE DI UN ORMONE CHE…