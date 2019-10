“DIETRO A FIORAMONTI C’È SATANA” - VI SEMBRAVA STRANO CHE NON AVESSE ANCORA PARLATO UN ESORCISTA SULLA STORIA DEL CROCIFISSO IN CLASSE? ECCOVI ACCONTENTATI! DON ANTONIO MATTATELLI AI “LUNATICI”: “IL MINISTRO HA PERSO UNA BUONA OCCASIONE PER TACERE” - “ESISTONO LE STREGHE. DONNE CHE HANNO FATTO UN PATTO CON IL DIAVOLO E PIÙ HANNO RAPPORTI SESSUALI PIÙ RAFFORZANO IL LORO POTERE. GRETA? PROPONGO UN…”

Da I Lunatici Radio2

l'esorcista don antonio mattatelli 4

Don Antonio Mattatelli, esorcista, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

fioramonti

L'esorcista si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha scioccato i due conduttori: "Se mi è mai capitato di essere tentato da Satana presentatosi sotto le vesti di una donna? Sono cose private, ma voglio dire una cosa che forse lascerà sgomento qualcuno. Esistono le cosiddette streghe. Ci sono delle donne che hanno poteri malefici che hanno fatto un patto con il diavolo e che più hanno rapporti sessuali più rafforzano il loro potere malefico. Se riescono ad avere rapporti sessuali con un sacerdote il sacerdote viene distrutto ma loro acquistano potere. Dite che vengono i brividi a sentir parlare di streghe? Eppure queste cose esistono. Una volta mi pare di aver incontrato una strega. Ma fuggi. Scappai".

l'esorcista don antonio mattatelli 6 streghe nella natura

Sul dibattito legato al crocifisso nelle scuole: "Dietro chi chiede di togliere il crocifisso dalle classi c'è Satana. Lo dico senza dubbio. La laicità è una cosa, il laicismo un'altra. La laicità nasce con Cristo. Libera Chiesa in libero Stato. La laicità non esclude riferimenti religiosi nella società. Il Ministro Fioramonti ha perso una buona occasione per tacere. C'è periodicamente questo attacco alla croce che è un simbolo culturale, identitario della nostra Italia".

greta thunberg

Mattatelli, poi, ha parlato dei giovani che manifestano ogni venerdì in difesa dell'ambiente: "Non credo che i cambiamenti climatici dipendano dai comportamenti umani per più del 5%. Sono fattori indipendenti dal comportamento umano. Propongo un giorno di sciopero globale contro il peccato. Se i cuori rimangono sporchi ed egoisti anche se non sporchiamo la terra non riusciremo a salvare il pianeta. Non bastano le manifestazioni. C'è un qualcosa che sfugge. Se quelli che comandano, i poteri forti, non decidono di cambiare le cose, il singolo può fare poco. La crisi attuale è soprattutto spirituale e morale".

GRETA THUNBERG ALL ONU greta thunberg 3 greta thunberg 3 greta thunberg 3

l'esorcista don antonio mattatelli 2 SATANA il viceministro lorenzo fioramonti lorenzo fioramonti satana al carnevale di rio de janeiro 2 lorenzo fioramonti lorenzo fioramonti elena bonetti LORENZO FIORAMONTI GIUSEPPE CONTE DON ANTONIO MATTATELLI LORENZO FIORAMONTI DINO GIARRUSSO fioramonti Don Antonio Mattatelli Don Antonio Mattatelli l'esorcista don antonio mattatelli 3