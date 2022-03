“A DIFFERENZA DELL’ASIA E DELL’AFRICA, E' STRANO VEDERE UNA GUERRA IN EUROPA” – I TWITTATORI MASSACRANO IL PRINCIPE WILLIAM CHE, PER DARE SOSTEGNO ALL’UCRAINA, FINISCE PER PESTARE UN MERDONE SUI CONFLITTI DIMENTICATI – QUALCUNO GLI RICORDA COME I SUOI ANTENATI ABBIANO ACCESO LA MICCIA DI MOLTI CONFLITTI NEGLI ALTRI CONTINENTI E C’È CHI LO INVITA AD APRIRE IN LIBRO DI STORIA…

Ondata di polemiche per le parole del principe William che, durante una visita al centro culturale ucraino di Londra, si è lasciato sfuggire una frase infelice sulle guerre, finendo per essere tacciato di razzismo. «A differenza dell’Asia e dell’Africa, è poco familiare vedere una guerra in Europa».

Le sue parole hanno scatenato i twittaroli che gli hanno ricordato come i suoi antenati fossero responsabili di molti conflitti in quei continenti. «La sua famiglia ha dato più volte il via alla guerra e allo spargimento di sangue -ha twittato Snehesh Alex Philip, editore di Print, un sito di notizie indiano - In India i britannici torturavano e saccheggiavano anche se molte persone morivano di fame. Il subcontinente deve ancora far fronte alle violenze a causa del seme che hanno piantato prima di partire. Questo commento è così razzista».

Il conduttore della CNN Jake Tapper ha twittato: «Leggi un libro sulla tua famiglia, amico» e ha allegato un'immagine di Edward, il duca di Windsor, e sua moglie, Wallis Simpson, che si incontravano con Adolf Hitler in Germania nel 1937.

Bernice King, figlia di Martin Luther King Jr. e amministratore delegato del Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change, ha definito l'osservazione di William "orribile": «Gli europei hanno calpestato il continente africano, depredando comunità, violentando donne, schiavizzando esseri umani, colonizzando per profitto e potere, rubando risorse, causando devastazione. Tuttora le nazioni europee continuano a danneggiare l'Africa».

