“DISCUTIAMO DI CRIMEA E DONBASS, MA PRIMA IL CESSATE IL FUOCO” - ZELENSKY TORNA A PROPORRE UN INCONTRO CON PUTIN, “IN QUALSIASI FORMATO”, E FA CAPIRE A “MAD VLAD” CHE SULLE ZONE FILORUSSE SI PUÒ TROVARE UN ACCORDO: “MA NON POSSIAMO ACCETTARE NESSUN ULTIMATUM. SONO NECESSARIE GARANZIE DI SICUREZZA E POI PARLIAMO” - “STIAMO RESPINGENDO LE FORZE RUSSE, CHE HANNO RALLENTATO LA LORO AVANZATA”

volodymyr zelensky

Ucraina: Zelensky torna a proporre un incontro con Putin

(ANSA-AFP) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a proporre un incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, "con qualsiasi formato", dicendosi disposto a discutere dello statuto delle repubbliche russofone ucraine e della Crimea e sottolineando che "senza questa riunione risulta impossibile capire veramente cos'è che (i russi) sono disposti a fare per fermare la guerra".

mezzi russi distrutti a kharhiv 1

In dichiarazioni ad un'emittente regionale ucraina, Zelensky ha detto che "senza trattativa non fermeremo la guerra", ma ha aggiunto che il suo Paese "non può accettare nessun ultimatum da parte della Russia". Sono necessarie, ha spiegato "garanzie di sicurezza" e la fine delle ostilità e, "una volta che quell'ostacolo sarà rimosso, parliamo".

vladimir putin

Ucraina: Zelensky, forze russe rallentano avanzata

(ANSA) - Le forze armate ucraine stanno respingendo le forze russe, che hanno rallentato la loro avanzata: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato la notte scorsa. Lo riporta la Bbc.

volodymyr zelensky in collegamento con il bundestag video di guerra e zelensky su tiktok 2 volodymyr zelensky 4 distruzione a kiev VIGNETTA DEL TAVOLONE DI PUTIN - BY TANGO vladimir putin 3 video di guerra e zelensky su tiktok 6