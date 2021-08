“IL DIVORZIO DI ALBERTO E CHARLÈNE È IMMINENTE” - CHRISTA MAYRHOFER-DUKOR, CUGINA VIENNESE DI GRACE DI MONACO, SGANCIA LA BOMBA A “OGGI” E RACCONTA L'ULTIMA CHIAMATA CON IL PRINCIPE ALBERTO: “MI HA DETTO CHE IL SUO MATRIMONIO È IN UNA FASE MOLTO DIFFICILE. CON CHARLÈNE SONO IN UNA FASE DI ALLONTANAMENTO, NON SOLTANTO FISICO. L’ENNESIMO MATRIMONIO GRIMALDI FINITO MALE? SE CI PENSO BENE, ALBERTO ME LO HA ACCENNATO..."

Da "Oggi"

charlene di monaco con alberto di monaco

«Il divorzio di Alberto e Charlène è imminente». È questa la confessione che Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese di Grace di Monaco, ha rilasciato in esclusiva a OGGI, in edicola da domani. Christa ha raccontato a OGGI la sua ultima telefonata con il principe Alberto di Monaco. La conclusione che ne ha tratto lei, una persona di famiglia, è la peggiore: l’amore non abita più al Palais Princier.

La principessa di Monaco è in Sudafrica da mesi. A causa di alcune complicazioni seguite a un intervento al seno mascellare, è stata sottoposta a tre interventi chirurgici. Finora, Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella sono andati a trovarla una volta soltanto.

COPERTINA OGGI 26 AGOSTO 2021

Alberto, al telefono con la cugina di sua mamma, si è confidato sulla situazione coniugale: «Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico», ha raccontato Christa a Oggi. «Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua».

charlene di monaco con il nuovo taglio 1

La cugina Christa non è sorpresa: «Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene.

Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio». I sudditi devono rassegnarsi all’ennesimo matrimonio Grimaldi finito male? «Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe», ha detto ancora Christa Mayrhofer-Dukor a OGGI.

charlene di monaco 4 charlene e alberto di monaco charlene e alberto di monaco charlene di monaco 3 charlene e alberto di monaco il principe alberto con charlene e i figli charlene di monaco con il nuovo taglio il 19 novembre 2020 charlene di monaco 2 charlene di monaco con il nuovo taglio 15 charlene di monaco charlene di monaco con il nuovo taglio charlene di monaco 1 charlene di monaco 5 CHARLENE DI MONACO IN SUDAFRICA charlene di monaco