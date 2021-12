31 dic 2021 13:06

“DOBBIAMO RIFLETTERE SULLA SOVRANITÀ ENERGETICA” – IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIANCARLO GIORGETTI METTE IL DITO NELLA PIAGA DEL CARO-BOLLETTE: “BENE FA SALVINI A INSISTERE SULL'EMERGENZA E A CHIEDERE UN TAVOLO PER AFFRONTARE LA QUESTIONE. IL TEMA IMPONE SCELTE URGENTI PER FAMIGLIE E IMPRESE”. GIÀ, MA COME FARE, VISTO CHE DEI SETTANTA MILIARDI DI METRI CUBI DI GAS CHE CONSUMIAMO OGNI ANNO, NE IMPORTIAMO 66?