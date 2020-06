8 giu 2020 17:47

“DOVEVA ANDA’ COSÌ FRATELLÌ” - MENTRE IN AMERICA I SOCIAL SONO DIVENTATI UNO STRUMENTO PER CHIEDERE GIUSTIZIA PER GEORGE FLOYD CON “BLACK LIVES MATTER” IN ITALIA ABBIAMO VISTO DIVENTARE VIRALE IL VIDEO IN CUI IL RAPPER 1727WRLDSTAR FOLLEGGIA CON LA SUA CHEVROLET PRIMA DI FINIRE ADDOSSO A UNO SPARTITRAFFICO. COSE DELL’ALTRO MONDO CHE UN TEMPO SAREBBERO FINITE A PAPERISSIMA, E INVECE OGGI INTASANO I NOSTRI TELEFONI... - VIDEO