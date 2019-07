“DOVEVANO FARE FUORI QUESTA NAZISTA, COMPRESI I SUOI AMICI DEL PD” – IN UN GRUPPO CHIUSO SU FACEBOOK CREATO DA UN EX FINANZIERE E RISERVATO ALLE FIAMME GIALLE VOLAVANO COMMENTI INDICIBILI CONTRO CAROLA RACKETE E I PARLAMENTARI DEL PD “APPENDETELA AL PENNONE PIÙ ALTO”, “STA TR*** DI ME***”, “LI DOVEVA BUTTARE A MARE”, SERVE UN GOLPE”– LA GUARDIA DI FINANZA LI HA DENUNCIATI IN PROCURA E HA TENTATO DI PRENDERE LE DISTANZE

Alberto Custodero per “la Repubblica”

«Sparatela questa bastarda, insieme a quelli del Pd». Commenti di tenore sessista e razzista, minacce di morte, insulti, inviti a sparare: parlano così tra di loro i militari della guardia di finanza iscritti nel gruppo 'chiuso' di Facebook "il finanziere" gestito da Alessandro Capace. I contenuti di questa conversazione sono stati divulgati dal sito The Vision, scatenando una violenta polemica politica con il Pd e Sinistra italiana che hanno chiesto l' intervento del ministro dell' Economia Giovanni Tria da cui dipende il Corpo delle fiamme gialle.

I finanzieri commentavano l' attracco notturno della 'Sea-Watch 3' fatto dalla capitana Carola Rackete nonostante il divieto impartito dal ministro dell' Interno Matteo Salvini, e portato a termine con una manovra che ha rischiato di speronare l' imbarcazione delle fiamme gialle.

«Quello che ci vuole in Italia è un bel colpo di Stato militare per ridare ordine e disciplina», posta un finanziere. «Dovevano aprire il fuoco e farla fuori questa nazista compresi i suoi amici del Pd», risponde un altro. E così via un profluvio di odio in rete con una escalation via via sempre più violenta fino a sfociare in attacchi sessisti e razzisti.

Dopo la denuncia di The Vision, i parlamentari del centro sinistra sono insorti. La deputata dem Giuditta Pini - che era a bordo della Sea-Watch - ha presentato un' interrogazione a Tria invitandolo «a fornire urgenti chiarimenti» e a «prendere provvedimenti». «Tra quei parlamentari - dice Pini - c' ero io e c' erano i miei colleghi. Stavamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro.

Pensare che qualcuno, all' interno delle forze dell' ordine, si stava augurando la nostra morte, mi mette i brividi ». «Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, pensate di fare qualcosa?», twitta il deputato dem Matteo Orfini. «Chi minaccia non può indossare la divisa della gdf», dichiara il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

I vertici delle fiamme gialle hanno subito preso le distanze: «Non è una pagina della Gdf. L' amministratore non indossa più la divisa dal 1996. I commenti incriminati sono una ottantina, abbiamo denunciato alla procura per avviare subito un' indagine ». E Tria? «Il ministro - fa sapere il Mef - condivide la linea di severità e fermezza adottata dal vertice della Gdf».

