7 mag 2023 16:10

“SU EDOARDO AGNELLI SI RIPETONO BANALITA’ E CIOÈ CHE FOSSE UN UOMO SENSIBILE, FRAGILE, INTELLIGENTE MA NON ADATTO AL RUOLO” – MARCO BERNARDINI, NEL LIBRO “EDOARDO”, EVOCA LA FIGURA DEL FIGLIO DI GIANNI AGNELLI: “ERA CORAGGIOSO E SE SUO CUGINO GIOVANNINO NON SI FOSSE AMMALATO SAREBBE ANCORA VIVO. ANDAVANO MOLTO D’ACCORDO. QUANDO L’AVVOCATO DESIGNÒ UFFICIALMENTE GIOVANNINO SUO EREDE ALLA FIAT, EDOARDO CI RIMASE MOLTO MALE, MA POI CAPÌ CHE IN REALTÀ SUO PAPÀ AVEVA PRESO LA DECISIONE GIUSTA. CON LUI LA FIAT SAREBBE RIMASTA UNA FABBRICA ITALIANA. E SI SAREBBE RIVOLTA ALLA CINA E AL GIAPPONE, NON AGLI STATI UNITI”