“ELLY SCHLEIN? SE FOSSE UN CALCIATORE SAREBBE UN TERZINO FLUIDIFICANTE DI SINISTRA COME CABRINI” – DINO-SAURO ZOFF A “UN GIORNO DA PECORA”: “GIORGIA MELONI? LEI INVECE POTREBBE ESSERE UN ‘LIBERO’ DI LIVELLO, COME SCIREA” – SUI FARMACI PRESI DAI CALCIATORI IN PASSATO MINIMIZZA: “QUESTE SOSTANZE SEMBRA CHE SIANO CHISSA’ COSA MA NON È COSÌ. IL MICOREN? E’ DA RIDERE, COME L’ASPIRINA DI OGGI, TI APRIVA UN PO’ IL RESPIRO, ERA UN MEDICINALE NORMALISSIMO” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

dino zoff foto di bacco (2)

“Elly Schlein? Se fosse un calciatore sarebbe un terzino fluidificante di sinistra, alla Antonio Cabrini. Giorgia Meloni? Lei invece potrebbe essere un ‘libero’ di livello, come Scirea”. Ad azzardare il confronto tra calcio e politica è il campione del mondo Dino Zoff, che oggi è stato raggiunto dalla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

elly schlein al parlamento europeo

Anche Dino Zoff, come molti ex calciatori, si lamenta di aver preso farmaci potenzialmente dannosi quando era in attività? “Queste sostanze sembra che siano chissa’ cosa ma non è così. Per fare un esempio, se oggi viene fuori che l’Aspirina fa male, io ne ho prese tante perché era una cosa lecitissima. Non sono preoccupato insomma”. Il portiere campione del mondo Dino Zoff, ha risposto così alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

giorgia meloni

A che tipo di farmaci fa riferimento? “Sono tutti integratori oggi al banco di qualunque farmacia”. Ai nostri microfoni il suo collega Sandro Mazzola ha parlato di un farmaco in particolare, il Micoren. Lei lo ricorda? “Il Micoren? E’ da ridere, come l’Aspirina di oggi, ti apriva un po’ il respiro, era un medicinale normalissimo. Non so se funzionava, forse si ma non saprei dire. Era una cosa come l’Aspirina comunque – ha ribadito Zoff a Un Giorno da Pecora -, tutto questo è ridicolo”.