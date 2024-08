DAGONEWS

vivian jenna wilson la figlia transgender di elon musk

Vivian Wilson, la figlia trans di Elon Musk, lo ha bollato come "adultero seriale" in un post su Threads in cui svelenava sul padre.

La 20enne ha descritto il CEO di Tesla come un “non cristiano”, aggiungendo che non si preoccupa minimamente del cambiamento climatico e stava mentendo sul programma di colonizzazione di Marte.

Lo ha anche criticato per una serie di casi di discriminazione e ha affermato che una volta aveva descritto l'arabo come "la lingua del nemico".

«Capisco che il tuo nuovo punto di vista sia quello della promozione di “valori occidentali/padre di famiglia cristiano”, ma è una scelta davvero strana – ha scritto Vivian - Non sei un uomo di famiglia, sei un adultero seriale che non smette mai di mentire fottutamente sui propri figli. Non sei cristiano, per quanto ne so non hai mai messo piede in una chiesa.

elon musk 2

Non sei un bastione per l'uguaglianza/progresso. Hai definito l'arabo la “lingua del nemico” quando avevo 6 anni, sei stato denunciato più volte per discriminazione e provieni dal Sudafrica dell'apartheid. Non stai “salvando il pianeta”, non ti importa un cazzo del cambiamento climatico e stai mentendo sulla civiltà multi-planetaria sia come scusa, sia perché vuoi sembrare il CEO di Ready Player One. Mi hai deluso, dimostrandomi quanto siamo creduloni come specie, perché in qualche modo le persone continuano a crederti per ragioni che continuano a sfuggirmi».

justine wilson vivian jenna wilson la figlia transgender di elon musk elon musk