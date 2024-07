“ERO IN STATO CONFUSIONALE MA GOTTI MI HA DETTO: ‘LEO, SONO QUI CON TE’. E CI SIAMO SALVATI” – PANTALEO CORVINO, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL LECCE, RACCONTA COME L'ALLENATORE LUCA GOTTI GLI HA SALVATO LA VITA LA NOTTE IN CUI UN INCENDIO HA DEVASTATO LA STRUTTURA NELLA QUALE I DUE DORMIVANO: “ABBIAMO TENTATO DI SCENDERE, MA C’ERA TROPPO FUMO E STAVO SVENENDO, COSÌ CI SIAMO CALATI DALLA FINESTRA DEL PRIMO PIANO. QUANDO CI SIAMO MESSI IN SALVO GLI HO DETTO: 'QUANTO VOLEVI DI STIPENDIO? TI DO IL DOPPIO'…"

A vederlo da fuori, Luca Gotti - tecnico del Lecce - sembra esattamente così: serio, sicuro, un uomo tutto d'un pezzo. E a sentire le parole di Pantaleo Corvino ogni impressione viene confermata. Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, a Sky Sport, ha raccontato della notte in cui ha rischiato la vita a causa di un incendio, divampato nella struttura in cui direttore e tecnico si erano dati appuntamento per parlare del rinnovo di contratto del tecnico [...]

"Avevo scelto un luogo in disparte per parlare del contratto con Gotti, così siamo andati in una struttura di un mio amico che viene utilizzata solo per le cerimonie - ha raccontato l'ex Fiorentina -. Siamo andati a cena e non ci siamo messi d’accordo, così si è fatto tardi e siamo andati a dormire. A un certo punto, durante la notte, ho sentito un tonfo. Era Gotti che bussava alla mia porta: la struttura andava a fuoco".

"Abbiamo tentato di scendere, ma c’era troppo fumo e stavo svenendo - ha proseguito Corvino -, così ci siamo calati dalla finestra del primo piano. Io ero confuso e lui mi ha detto 'Leo, sono qui con te'. Quando ci siamo messi in salvo gli ho chiesto: 'Quanto volevi di stipendio? Ti do il doppio'". Una storia a lieto fine, che ha finito col rinforzare ulteriormente il rapporto tra il direttore e l'allenatore. Per puntare a rivivere la salvezza della scorsa stagione.

