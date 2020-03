“UN ESEMPIO DEL PRIVILEGIO CHE POTERE, DENARO E NOTORIETÀ OFFRONO” – L’AUTOBIOGRAFIA DI WOODY ALLEN, "A PROPOSITO DI NIENTE", È GIÀ UN CASO: USCIRÀ IL 9 APRILE IN CONTEMPORANEA MONDIALE (IN ITALIA PUBBLICATO DA "LA NAVE DI TESEO"), MA LA FIGLIA DYLAN FARROW HA GIÀ TUONATO SU TWITTER - “LA PUBBLICAZIONE DI HACHETTE DEL LIBRO È SCONVOLGENTE PER ME E UN TOTALE TRADIMENTO PER MIO FRATELLO…”

Non è ancora uscito (la data prevista è il 9 aprile) ma l’autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente, è già un caso editoriale. E non solo perché il libro sulla vita e sul lavoro di una delle figure iconiche del cinema uscirà in contemporanea mondiale (in Italia sarà pubblicato da La nave di Teseo), ma anche perché le polemiche sono già scoppiate. A partire da quella lanciata su Twitter dalla figlia adottiva di Woody Allen, Dylan Farrow.

Un libro di memorie

«Il libro è un resoconto completo della sua vita, sia personale che professionale, e descrive il suo lavoro nei film, a teatro, in televisione, nei night club e sulla stampa»: così la Grand Central Publishing, divisione Hachette Book Group (che cura l’edizione americana) presenta A proposito di niente. Oltre agli Stati Uniti, il libro uscirà contemporaneamente in Canada, Italia, Francia, Germania e Spagna, seguito da pubblicazioni in «in tutto il mondo» fa sapere l’editore americano.

E c’è già grande attesa. Perché nel volume verrà raccontata non solo la già nota carriera artistica e professionale, ma anche tutte le vicende familiari e personali che hanno coinvolto Woody Allen in vicende come il #MeToo. E proprio per queste vicende la figlia adottiva del regista newyorkese, si scagliata sui social contro la pubblicazione del libro.

Dylan Farrow contro il libro del padre su Twitter

«La pubblicazione da parte di Hachette del libro di memorie di Woody Allen è profondamente sconvolgente per me personalmente e un totale tradimento per mio fratello, il cui coraggioso libro d’inchiesta (Catch and Kill, ndr), pubblicato da Hachette, ha dato voce a numerosi sopravvissuti alle molestie sessuali da parte di uomini potenti» ha scritto Dylan su Twitter.

«Per la cronaca, non sono mai stata contattata da nessun revisore per verificare le informazioni in questo “libro di memorie”, a dimostrazione del fatto che Hachette ha abdicato in modo eclatante alle proprie responsabilità fondamentali. D’altra parte, la mia storia è stata sottoposta a un’analisi senza fine e non è mai stata pubblicata senza un approfondito controllo dei fatti» ha aggiunto.

E ha concluso con un riferimento al potere e alla fama del padre: «Ciò fornisce ancora un altro esempio del privilegio profondo che il potere, il denaro e la notorietà offrono». Parole durissime, che riportano alla mente la guerra familiare di Woody Allen, cominciata proprio negli anni del #metoo.

Woody Allen, le accuse in famiglia e il #MeToo

In realtà, il nome di Woody Allen è legato a #metoo in maniera diversa. Il movimento, infatti, ha contribuito a riportare alla luce una delicata situazione familiare che vede, da una parte, Woody Allen, dall’altra l’ex compagna Mia Farrow e una delle loro figlie adottive, Dylan.

Proprio quest’ultima ha accusato il padre adottivo di averla molestata quando era ancora una bambina. Sostenuta dalla madre e dal fratello Ronan, la ragazzina avrebbe continuato per anni a raccontare la sua versione in una vicenda giudiziaria molto complessa: il regista si è sempre proclamato innocente, non sono stati trovati segni di abusi sessuali e pare che Dylan sia stata considerata plagiata dalla madre.

Tuttavia, ciò non è bastato a preservare Woody Allen da #metoo: perché, sull’onda emotiva del movimento, alcuni attori come Michael Caine, Timothée Chalamet e Greta Gerwig si sono schierati contro di lui, è stato annullato un contratto con Amazon e il film Un giorno di pioggia a New York è uscito l’anno scorso in Europa ma non in America.

Le star dalla parte di Woody

Ovviamente non sono mancate le star che invece si sono schierate dalla parte di Woody, in primis Scarlett Johansson. Intervistata da Hollywood Reporter, la diva ha detto di credere all’innocenza del regista newyorkese e che lavorerebbe sempre con lui. Ma questa è un’altra storia.

