Evan Rachel Wood ha negato di aver fatto pressioni su Ashley Morgan Smithline affinché muovesse accuse di violenza sessuale contro la rock star Marilyn Manson .

Nel febbraio 2021, Wood e altre quattro donne hanno affermato che Manson le aveva sottoposte a varie forme di abuso: sessuale, fisico ed emotivo, includendo anche casi di tortura.

La scorsa settimana una di quelle donne, Ashley Morgan Smithline - la cui causa contro Manson è stata archiviata da un tribunale della California a gennaio - ha ritrattato le sue accuse, sostenendo di aver «ceduto alle pressioni di Evan Rachel Wood e dei suoi soci per accusare di stupro e aggressione Manson».

Wood ha negato le accuse di Smithline, affermando che Smithline l'ha contattata, aggiungendo: «Non ho mai fatto pressioni o manipolato Ashley Morgan Smithline per fare accuse, e di certo non ho mai fatto pressioni o manipolato qualcuno per fare accuse che non fossero vere». Gli avvocati di Wood affermano anche che gli avvocati di Manson hanno fatto pressioni su Smithline quando ha iniziato la causa.

Smithline, nel frattempo, ha detto a Rolling Stone dopo la dichiarazione di Wood questa settimana: «Evan è piena di merda… sta dicendo tutto quello che può per screditarmi. Questo è quello che succede quando ragazze orribili si annoiano». Manson ha sempre negato qualsiasi illecito e attualmente sta facendo causa a Wood e alla sua compagna Illma Gore per diffamazione.

