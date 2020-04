“EVITIAMO SCENARI-INCUBO” – ELENA BONETTI SI È DIMENTICATA DI ESSERE MINISTRO DELLA FAMIGLIA E CHIEDE AL GOVERNO DI CUI FA PARTE DI NON MANDARE LE PERSONE AL LAVORO SE NON SANNO DOVE LASCIARE I FIGLI: “LA SOLUZIONE? ESTENDERE I CONGEDI PARENTALI, POI HO PROPOSTO IL VOUCHER BABY SITTER”. CHE PERÒ NON COPRE MANCO UN QUARTO DELLE SPESE…

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

ELENA BONETTI

La ministra della Famiglia a Un Giorno da Pecora: se bambini nei parchi dovranno indossare mascherine e guanti? Perché no, con capacità creativa, gioco è strumento straordinario anche per imparare distanziamento e uso mascherine

Se i genitori torneranno a lavoro con l'attivazione della Fase 2, dove lasceranno i proprio figli? “Dobbiamo evitare che accada lo scenario-incubo di tante famiglie: i genitori che vanno a lavorare e non sanno dove lasciare i figli, con uno dei due che poi è costretto a stare a casa. Vorrei evitare di arrivare a questo punto perché poi temo che a stare a casa sarà la donna”.

LEOPOLDA 10 - MATTEO RENZI E ELENA BONETTI

Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la ministra per la Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Qual è la soluzione allora? “Da una parte estendere i congedi parentali divisi tra le mamme e i papà, poi io ho proposto il voucher babysitter già nel primo decreto ed ora l'assegno per i figli. Il tema grande da strutturare è quello di una rete di servizi a sostegno delle famiglie, con la possibilità di riattivare quelle esperienze educative che creino delle attività ludiche, ricreative e di custodia per i figli. Specie per i mesi di giugno, luglio e agosto”.

uffici fase 2

Secondo lei i parchi riapriranno con la Fase2? “Io ho fatto una proposta che consenta l'utilizzo degli spazi aperti delimitati per far poter far fare attività motorie e ludiche per i bambini, in modo custodito, con gli ingressi contingentati e con il distanziamento tra le persone”. Anche i bambini, se potranno giocare nei parchi, dovranno indossare guanti e mascherine? “E perché no? - ha detto la ministra a Rai Radio1 - Se serve per difendere la nostra popolazione dalla diffusione del virus si, anche con quella capacità di creatività. Il gioco è uno strumento straordinario, anche per imparare le regole del distanziamento personale e per utilizzare guanti e mascherine”. Lei scaricherà la app Immuni se e quando sarà disponibile? “Si, perché ritengo che ci sia una responsabilità che abbiamo anche nei confronti degli altri”.

