30 mar 2022 14:34

“FARE IL GIORNALISTA IN RUSSIA È IMPOSSIBILE, SI RISCHIA DI ESSERE UCCISI” – IVAN KOLPAKOV, DIRETTORE DEL QUOTIDIANO ONLINE INDIPENDENTE “MEDUZA”, RIVELA COME SI VIVE SOTTO MINACCIA COSTANTE: “SE SI USA LA PAROLA GUERRA SI RISCHIA IL CARCERE, MA CI SONO PRESSIONI FUORI DALLA LEGGE. TELEFONATE DI AVVERTIMENTO, LA POLIZIA CHE FA TROVARE DROGA IN CASA TUA. LA MAGGIOR PARTE DEI RUSSI È IN FASE DI NEGAZIONE E PREFERISCE LA PROPAGANDA. PUTIN? IL 24 FEBBRAIO È STATO PER LUI L'INIZIO DELLA FINE, MA SARÀ UNA CARNEFICINA…”