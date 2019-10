“FATE RIDE. LI MORTACCI VOSTRA E DE CHI VE PAGA” - CHEF RUBIO PRENDE A PADELLATE GILETTI CHE LO AVEVA CRITICATO PER LE SUE PAROLE SUI DUE AGENTI AMMAZZATI A TRIESTE - “NON SPARARE CAZZATE IN DIRETTA DICENDO CHE MI STAI CHIAMANDO. LA PROSSIMA VOLTA EVITA (O CHIEDI ALLA REDAZIONE IL NUMERO VERO). CHE POI TE POTEVA PURE DÌ MALE (O BENE) E ME TROVAVI SU’R CESSO. E ALLORA”… - VIDEO

CHEF RUBIO

IL POST DI CHEF RUBIO

Amore mio, il numero non ce l’hai quindi non sparare cazzate in diretta dicendo che mi stai chiamando, che poi gli analfabeti funzionali ce credono e me riempiono la posta de stronzate. Quindi la prossima volta evita ( o chiedi alla redazione il numero vero ). Che poi te poteva pure dì male ( o bene, dipende dai punti de vista) e me trovavi su’r cesso e allora sai quanto me tajavo. Fate ride li mortacci vostra e de chi ve paga

CHEF RUBIO

Giovanni Neve per il Giornale

"Fate ride li mortacci vostra e de chi ve paga". Chef Rubio torna a riversare insulti e odio in rete. Questa volta lo fa contro Massimo Giletti che, ieri sera a Non è l'Arena, lo ha duramente criticato per le parole violente contro i due agenti ammazzati a Trieste dal domenicano.

giletti chef rubio

Le parole della star di Uniti e bisunti sono state postate su Instagram questa mattina e hanno immediatamente scatenato una violenta rissa tra follower che si sono divisi per i toni usati dal cuoco.

A scatenare tutto è stato, come al solito, Chef Rubio. A poche ore dal brutale omicidio dei due poliziotti, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, per mano di Alejandrio Augusto Stephan Meran se ne è uscito con un tweet violentissimo che ha scatenato l'ira di tutti. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente - ha scritto - le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io - ha, poi, concluso - non mi sento sicuro in mano vostra".

chef rubio tweet

Tra i tanti che si sono indignati per questo post c'è anche Giletti che ieri, in trasmissione, ha duramente criticato il cuoco. "Viviamo in una società dove appena succede qualcosa - ha detto a Non è l'Arena - uno non sente altro che la necessità impellente di scrivere la prima stronzata che vuole dire. In certi casi sarebbe meglio evitare".

Durante la puntata di ieri Giletti si è rivolto direttamente a Chef Rubio. "Questi ragazzi non li hai mai visti, non li hai mai conosciuti - gli ha fatto notare - allora prima di scrivere, prima di parlare, bisognerebbe conoscere la realtà dei fatti".

Pur premettendo che "certamente qualcosa non è andato come sarebbe dovuto andare", il conduttore di Non è l'Arena ha invitato il cuoco a "pensarci non una, ma cento volte" prima di scrivere determinate cose. Quindi ha dedicato un applauso "a chi ogni giorno fa il proprio lavoro, a cui tutti noi dobbiamo dire grazie, al di là della retorica. Ricordiamoci chi sono e cosa fanno. Ogni anno ci sono circa 4 milioni di controlli".

CHEF RUBIO

L'indomani Chef Rubio è passato al contrattacco. Con un altro post di fuoco: "Amore mio, il numero non ce l’hai quindi non sparare cazzate in diretta dicendo che mi stai chiamando, che poi gli analfabeti funzionali ce credono e me riempiono la posta de stronzate". E ancora: "La prossima volta evita ( o chiedi alla redazione il numero vero ). Che poi te poteva pure dì male ( o bene, dipende dai punti de vista) e me trovavi su’r cesso e allora sai quanto me tajavo".

CHEF RUBIO CHEF RUBIO E RICHARD GERE SULLA OPEN ARMS CHEF RUBIO

URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI massimo giletti a 'belve' 8 massimo giletti e ranomi kromowidjojo 3 URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI massimo giletti e ranomi kromowidjojo 4 chef rubio 1 chef rubio CHEF RUBIO