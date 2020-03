“È FINITA, SONO SCESO” – ALTRO CHE SCHETTINO: GENNARO ARMA, IL COMANDANTE DELLA “DIAMOND PRINCESS”, È SBARCATO DALLA CROCIERA DOPO AVER ATTESO CHE TUTTI I PASSEGGERI FOSSERO A TERRA – “NON SONO UN EROE, È GIUSTO CHE SIA COSÌ, HO FATTO IL MIO DOVERE” - LA MOGLIE: “MI SONO SENTITA ORGOGLIOSA. ADESSO NE AVRÀ DI TEMPO LIBERO E POTREMO…”

Marco Menduni per www.ilsecoloxix.it

GENNARO ARMA SCENDE PER ULTIMO DALLA DIAMOND PRINCESS

«È finita, sono sceso dalla nave, c’è un pullman che mi sta aspettando e mi porterà nell’istituto dove fare la quarantena». La telefonata di Gennaro Arma alla moglie arriva quando è quasi sera. Squilla il telefono della casa a Sant’Agnello, il Comune di novemila abitanti della costiera sorrentina, dove abita il comandante della Diamond Princess. È la nave ormeggiata a Yokohama dal 5 febbraio, da cui ieri sono scese le ultime 130 persone su 3.700 tra passeggeri ed equipaggio. Di questi, 705 erano risultati positivi al Coronavirus.

gennaro arma 1

«Sono sbarcato per ultimo, non sono un eroe, è giusto che sia così», ribadisce il comandante Arma. La moglie Mariana Gargiulo vuole sdrammatizzare: «Adesso ne avrà di tempo libero, potremo sentirci con più facilità». I contatti sono stati quotidiani, «ma lui per primo non ha mai calcato la mano su quello che stava succedendo a bordo, parlavamo della famiglia, di me e di nostro figlio. Non ho mai avuto paura». Anche quando sono avvenuti gli eventi fatali, Gennaro Arma non ha mai titubato: «State tranquilli», ha continuato a ripetere.

diamond princess

Lui non si atteggia ad eroe: «Ho fatto solo il mio dovere, è giusto che sia andata così». Lei, Mariana, ribadisce: «È sempre stata la sua passione, questa è una terra di mare, in tanti scelgono questa strada. Ma è un lavoro, un lavoro come gli altri». Però in questo frangente suo marito si è comportato con onore. «Certo - insiste la moglie - e sono fiera di lui. So che è una persona tenace, l’ho sempre saputo, non si è mai spaventato e anzi ha sempre cercato di tranquillizzarci».

diamond princess in quarantena

gennaro arma

«Guarda questa foto», le scrive lui durante la notte. Lo fa su WhatsApp, inviandole l’immagine di lui in divisa, ai piedi della passerella, da solo, prima che quello scatto venga diffuso sul sito ufficiale della Princess, la compagnia armatrice. Ultimo ad abbandonare la nave «e io sì che mi sono sentita orgogliosa», dice Mariana. Ora c’è un’altra attesa da mettere in mezzo, prima di potersi riabbracciare. Il tempo della quarantena, mentre la nave verrà spostata a un altro approdo e sarà completamente bonificata: «Ma ora- conclude Mariana - avremo il tempo di sentirci con calma e potrà raccontarmi tutto».

gennaro arma 3 diamond princess diamond princess diamond princess 3 diamond princess in quarantena 5 diamond princess in quarantena 4 diamond princess 1 DIAMOND PRINCESS diamond princess 2 bandiera giapponese sulla diamond princess in quarantena diamond princess 4 bandiera giapponese sulla diamond princess in quarantena 1 DIAMOND PRINCESS diamond princess diamond princess diamond princess gennaro arma 2