“FORTNITE CREA DIPENDENZA, NON DOVREBBE ESSERE PERMESSO” – IL PRINCIPE HARRY DEMOLISCE SENZA APPELLO FORTNITE, IL VIDEOGIOCO CHE SPOPOLA TRA TEENAGER – “QUALE BENEFICIO C'È QUANDO LO FATE ENTRARE IN CASA? È CONCEPITO PER TENERTI DAVANTI AL COMPUTER IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE. È COSÌ IRRESPONSABILE” HA TUONATO IL DUCA CHE SI È SCAGLIATO ANCHE CONTRO I SOCIAL…

Alessio Caprodossi per www.leggo.it

FORTNITE - CONCERTO DJ MARSHMELLO

«Fortnite crea assuefazione, non dovrebbe essere permesso». Non ha usato giri di parole il Principe Harry per accusare il videogioco che conta 250 milioni di utenti, con una larga fetta di giovanissimi che trascorrono tante ore davanti al monitor a giocare (o guardare - pagando - chi gioca) al titolo più popolare del momento. Il secondogenito di Carlo e Diana Spencer ha messo in guardia i ragazzi sulle insidie nascoste di videogame e social network.

FORTNITE - CONCERTO DJ MARSHMELLO

Nel primo caso ha affermato che Fornite «dà dipendenza perché è stato ideato per tenere il più a lungo possibile le persone davanti a un computer, a prescindere dall'età di chi ci gioca». La sintesi del marito di Meghan è che si tratti di un gioco «irresponsabile, che non offre benefici ma solo eventuali danni». Un trionfo per chi l'ha prodotto - la Epic Games ha ottenuto profitti per 3 miliardi di dollari nel solo 2018 - Fortnite è più di uno sparatutto con giocatori chiamati ad eliminare i nemici per sopravvivere e vincere la battaglia, tanto che la Panini gli ha dedicato una collezione di figurine, mentre sabato 13 aprile prenderà il via la Coppa del Mondo dedicata al videogame, con fase finale in programma a fine luglio a New York che garantirà 3 milioni di dollari al vincitore.

L'offensiva del Principe contro titoli come Fornite non è nuova per il pubblico inglese e poggia le basi sulla mancanza di «restrizioni sull'utilizzo di videogiochi e social network». Stavolta Harry ha evidenziato i lati positivi dei social media, specificando però che «i giovani devono creare relazioni sociali con le persone anche fuori dal web poiché, al contrario , finirebbero per cercare rimedio in Rete, dove i pericoli non mancano». Curioso, restando al tema social, che le parole dell'esponente della famiglia reale britannica siano arrivate il giorno successivo al suo sbarco su Instagram, dove l'account @sussexroyal condiviso con la moglie Meghan Markle ha superato il milione di followers in meno di sei ore.

FORTNITE

FORTNITE - CONCERTO DJ MARSHMELLO

harry 1 harry 2 harry 3 harry 2

FORTNITE

harry 2