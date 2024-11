“I GENITORI? IL LORO IPERPROTEZIONISMO NON AIUTA I FIGLI A CRESCERE” – TINA GESMUNDO, LA PRESIDE 64ENNE DI BARI CHE HA APERTO LE VALVOLE SULLO STATO IN CUI VERSA LA SCUOLA, NON FA UN PASSO INDIETRO: “IN CLASSE CI TROVIAMO ANCHE CON NOVE STUDENTI CON DIAGNOSI CERTIFICATE CHE VANNO DALL’ANSIA ALLA DISGRAFIA. NELLA NOSTRA SCUOLA I RAGAZZI SOSPESI FANNO I LAVORI SOCIALMENTE UTILI. NESSUN GENITORE SI È MAI LAMENTATO, MA POI RICHIEDONO UN NULLA OSTA PER ANDARE IN UN’ALTRA SCUOLA SENZA NEMMENO SALUTARE…”

Tina Gesmundo è la preside del liceo Salvemini di Bari salita agli onori delle cronache per il suo discorso ai genitori durante l’«open day» dell’istituto, il 17 novembre scorso.

Nell’auditorium della scuola, davanti a 400 persone, ha chiarito senza giri di parole di non essere lì per vendere un detersivo. E ha punto nel vivo i genitori, accusandoli di sovrapporre i propri desideri a quelli dei figli, incoraggiandoli a inseguire soltanto soldi e successo.

[…] ha 64 anni, si sente «professoressa dentro», ha cominciato a 24 come insegnante di greco e latino e dopo 23 anni ha intrapreso la carriera di dirigente.

Suo marito è un ex docente di filosofia, sua figlia insegna storia dell’arte.

Gesmundo, cosa le è saltato in mente quella domenica?

«Non mi ero preparata niente. Ero solo irritata dal comportamento di tanti genitori, che giravano per la scuola come se dovessero comprare qualcosa. Così non mi sono più trattenuta e ho fatto un discorso iperbolico con prossemica vivace».

Era un’iperbole il riferimento alle richieste di raccomandazioni?

«La nostra scuola è diventata un po’ di moda e sono stata costretta a mettere il numero chiuso, perché non abbiamo abbastanza aule. A marzo si sono iscritti 420 studenti e ne ho potuti prendere 360. Le pressioni le ho ricevute da persone in posizioni di potere per far entrare qualcuno, mai per intervenire nei voti. E in ogni caso non sono servite».

Ha parlato di ragazzi iperprotetti.

«In classe ci troviamo anche con 7-8-9 studenti con diagnosi certificate che vanno dall’ansia alla disgrafia. C’è un iperprotezionismo che non li aiuta a crescere, perché alcuni problemi si risolvono da soli, quando si raggiunge una maggiore consapevolezza di sé».

[…] i suoi colleghi si sono fatti sentire?

«Pochissimi. Mi sarei aspettata una maggiore solidarietà, ma la competizione ormai è diventata pervasiva».

Si considera una donna di sinistra?

«Sono orgogliosamente di sinistra, ma non la sinistra radical chic».

E se le proponessero di entrare in politica?

«Non lo faranno mai. Sono scomoda».

È vero che agli studenti sospesi fa fare i lavori socialmente utili?

«Le sospensioni hanno sempre l’obbligo di frequenza e in più i ragazzi devono mettere in ordine i tappeti della palestra, spolverare i libri, pulire gli scaffali, aiutare gli altri. Serve a fargli capire che fanno parte di una comunità, insegna ad avere cura degli altri».

I genitori si sono mai lamentati?

«No, nessuno. Riconosco di essere una persona divisiva, ma le famiglie nella maggior parte dei casi si fidano di me. E quando non gli va bene una cosa, chiedono il nulla osta e vanno in un’altra scuola senza nemmeno salutare.

Questo è un segnale doloroso per me».

Quante volte è successo negli ultimi due anni?

«Parecchie».

