“LA GENTE HA FAME, SI INIZIANO GIÀ A VEDERE LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA” – PAPA FRANCESCO PRIMA DELLA MESSA NELLA CHIESA DI SANTA MARTA RIVOLGE UN PENSIERO ALLE FAMIGLIE CHE NON CE LA FANNO: " C'È GENTE CHE NON PUÒ LAVORARE PERCHÉ NON AVEVA UN LAVORO FISSO. COMINCIAMO A VEDERE GIÀ IL DOPO PANDEMIA…”

Da repubblica.it

Papa Francesco da solo in Piazza San Pietro

Si iniziano a registrare i primi casi di gente che ha fame, di famiglie che non ce la fanno. "Cominciamo già a vedere il dopo" della pandemia di coronavirus. Lo ha detto Papa Francesco, all'inizio della messa nella chiesa di Santa Marta, la 20esima in diretta streaming dopo la sospensione, in Italia e altri Paesi, della celebrazione eucaristica con la partecipazione dei fedeli a causa della pandemia di coronavirus.

"In questi giorni", ha detto Bergoglio, "in alcune parti del mondo si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia. Una è la fame. Si comincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, perchè non aveva un lavoro fisso. Cominciamo a vedere già il dopo. Verrà più tardi ma comincia adesso". Dunque, ha concluso il pontefice, "preghiamo per le famiglie che incominciano ad avere bisogno per la pandemia".

