“GRAZIANO MESINA SI È GIOCATO MALE LA FORTUNA DELLA GRAZIA” - FAROUK KASSAM, SEQUESTRATO DALL’ANONIMA SARDA NEL 1992 E LIBERATO DOPO L’INTERMEDIAZIONE DI “GRAZIANEDDU”: “MEDIATICAMENTE È STATO MOLTO ABILE A INSERIRSI NELLA MIA VICENDA, MA CREDO CHE L'ABBIA USATA PER QUALCHE SUO TORNACONTO. DI SICURO IN PRIGIONE NON CI RIMARRÀ, PER CUI GLI È ANDATA BENE. MEGLIO AI DOMICILIARI CHE IN LATITANZA IN UN BUCO A SOPRAVVIVERE…” - VIDEO

Michela Proietti per il “Corriere della Sera”

farouk kassam 3

Rimane un mistero il suo ruolo nella liberazione di Farouk Kassam, sequestrato dall'Anonima sarda nel 1992. Graziano Mesina avrebbe fatto da intermediario tra la famiglia e i sequestratori, ma Kassam - che oggi ha 37 anni e vive tra Roma e Dubai - liquida con poche parole la sua cattura.

graziano mesina.

«Si è giocato male la fortuna di avere avuto la grazia: per il resto non so che succederà ma di sicuro, a quasi 80 anni, in prigione non ci rimarrà, per cui alla fine gli è andata bene - dice Kassam al Corriere - . Meglio ai domiciliari legalmente, in una casa confortevole, che in latitanza in un buco a sopravvivere». La parola buco evoca proprio la grotta dove Kassam, che all'epoca aveva 7 anni, venne rinchiuso: un pertugio lungo 18 metri.

taglia su graziano mesina

Per il suo rilascio venne pagato uno dei riscatti più alti mai visti per un sequestro di persona (si parla di 5 miliardi e 300 milioni di lire) e nella trattativa si inserirono più figure. Ma proprio verso Mesina, Farouk durante un'intervista esclusiva a 7 ha avuto le parole più gelide: «Mediaticamente è stato molto abile a inserirsi nella mia vicenda, ma credo che l'abbia usata per qualche suo tornaconto».

la grotta della prigionia di farouk kassam 3 matteo boe 2 graziano mesina gianfranco zola graziano mesina. 1 graziano mesina nel 1976 farouk kassam1 matteo boe 3 farouk kassam 1 farouk kassam farouk kassam 1 farouk kassam 4 farouk kassam 3 farouk kassam 2 farouk kassam farouk kassam 2 la grotta della prigionia di farouk kassam 6 la grotta della prigionia di farouk kassam 2 farouk kassam la grotta della prigionia di farouk kassam 4 la grotta della prigionia di farouk kassam 5 la grotta della prigionia di farouk kassam 1 farouk kassam 5 farouk kassam 4 farouk kassam 2