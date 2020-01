3 gen 2020 13:30

“GUAGLIÙ VI BENEDICO IN NOME DELLA CANNA” - IL RAPPER CLEMENTINO INNEGGIA ALLA MARIJUANA DURANTE IL CONCERTO A NOCERA INFERIORE E LA PROCURA APRE UN FASCICOLO PER ISTIGAZIONE ALL'USO DI STUPEFACENTI - AD ASSISTERE AL CONCERTO, ORGANIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, C'ERANO MOLTI MINORENNI - IL SINDACO MANLIO TORQUATO: "SOSPENDIAMO IL CACHET FINO A QUANDO NON CI SARÀ CHIAREZZA"