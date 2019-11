“HA FATTO UNA COSA ATROCE MA NON POSSO LASCIARLO” - PARLA LA MOGLIE DI ANTONINO BORGIA, CHE HA SGOZZATO L’AMANTE INCINTA. L’UOMO ERA STATO DENUNCIATO DALLA PRIMA MOGLIE PER MALTRATTAMENTI MA LEI NON SI LAMENTA: “NON MI HA MAI FATTO DEL MALE, NON È MAI STATO VIOLENTO NÉ CON ME NÉ CON I BAMBINI” - IL RAPTUS CONTRO ANA DI PIAZZA? “SI SENTIVA IN TRAPPOLA” – DOPO L’OMICIDIO HA RIPULITO IL FURGONE, È ANDATO A FARE COLAZIONE E A TAGLIARSI I CAPELLI – VIDEO: LE IMMAGINI CHOC DELL’ASSASSINIO

2 – «HA SGOZZATO L'AMANTE MA NON POSSO LASCIARLO»

Lara Sirignano per “il Messaggero”

maria cagnina 1

Racconta di 18 anni di idillio, di un amore senza «macchie». Parla di una vita serena distrutta da una tragedia folle. Maria Cagnina, l'imprenditrice palermitana moglie dell'uomo che venerdì scorso, ha massacrato di botte e sgozzato l'amante Ana Lacramioara, è ancora sotto choc. Non riesce a capire cosa abbia indotto il marito a compiere un gesto tanto atroce. Non sa spiegarselo.

Ana Maria Lacrimoara Di Piazza

E accenna alla follia, al raptus che avrebbe armato la mano di Antonino Borgia, l'uomo con cui ha condiviso la vita per anni. «Forse si sentiva in trappola racconta recentemente era spesso pensieroso e mi aveva confessato che voleva vendere tutto (i due hanno una ditta che realizza piscine) e di voler andare a vivere in America».

VOLEVA ANDARE VIA

antonino borgia

Borgia, dunque, era inquieto, accennava a voler cambiare aria, probabilmente cercava una soluzione ai problemi sorti con l'amante. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima da mesi chiedeva denaro all'uomo minacciandolo di raccontare alla moglie della loro relazione. Il giorno del delitto, dopo una violenta lite, dopo essere stata aggredita, Ana gli avrebbe anche rivelato di essere incinta.

maria cagnina 3

Ma la versione del raptus male si concilia con quanto l'assassino ha fatto dopo aver ucciso la ragazza. L'imprenditore ha ripulito il furgone all'interno del quale aveva sgozzato Ana, poi è andato a fare colazione al bar e a tagliarsi i capelli. Una serie di azioni tese a costituirsi un alibi e decise con assoluta lucidità.

donna uccisa dall'amante a partinico 7

LE TELECAMERE

Borgia, inquadrato da videocamere di sorveglianza mentre trascina sul suo furgone la ragazza, che tentava di fuggire, ha cercato di far sparire tutte le tracce che lo avrebbero incastrato e ha confessato l'assassinio solo dopo il fermo. Le immagini rubate dalle videocamere, che hanno intercettato perfino il grido di aiuto della vittima, e il racconto di due testimoni, però, non gli hanno dato scampo. Davanti ai pm Borgia si è detto pentito, ma il gip, pur non convalidando il fermo, ha disposto la custodia cautelare in carcere. «Ha sbagliato dice la moglie ha fatto una cosa atroce, ma non posso abbandonarlo. Spero solo che non siano i miei figli a pagare tutto questo».

maria cagnina

«Condividevamo il lavoro, trascorrevamo insieme tutto il giorno racconta ma non mi ha mai fatto del male, non è mai stato violento né con me né con i bambini». Borgia, però, anni fa fu denunciato dalla prima moglie per maltrattamenti: un passato che Maria Cagnina conosceva.

donna uccisa dall'amante a partinico 6

L'autopsia, che ha accertato che la ragazza è stata uccisa con 10 coltellate, l'ultima delle quali alla gola, ha confermato che la vittima aspettava un bimbo ed era al quarto mese di gravidanza. Borgia, che dopo il delitto ha nascosto il corpo della donna tra i cespugli, è accusato di omicidio, procurato aborto e occultamento di cadavere. «Quello che ha fatto è tremendo dice la moglie Penso a quella povera ragazza e sento che entrambe siamo vittime». Maria ha perso l'illusione di una esistenza normale. Ana ha perso la vita.

