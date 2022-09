Da www.whoopsee.it

In un nuovo video creato insieme a “British Vogue”, la supermodella Kate Moss ha parlato di un regalo che le è stato fatto dal suo ex Johnny Depp in un modo… molto particolare.

Descrivendo un look a lei molto caro, Kate ha infatti parlato di come la collana di diamanti che indossava nello scatto in questione, fosse in realtà un regalo dell’attore, dicendo: «Quella [è la] collana di diamanti che Johnny mi ha regalato, sono stati i primi diamanti che io abbia mai posseduto. Li ha tirati fuori dalla fessura del suo sedere».

«Stavamo andando a cena fuori e lui ha detto: “Ho qualcosa nel sedere, puoi dare un’occhiata”» ha spiegato la modella, che prosegue: «e io ero tipo “cosa?”, ho messo la mano nei suoi pantaloni e ho tirato fuori una collana di diamanti.

Quella collana di diamanti» aggiunge indicato la foto nella quale indossava il gioiello abbinato al suo abito preferito di John Galliano – che Kate dichiara anche di aver smarrito e chiede a chiunque lo avesse ritrovato di riportarglielo – e al suo paio preferito di Manolo Blahnik in occasione del CFDA Fashion Awards a New York City nel 1995.

