(ANSA) - La ex moglie, Kathleen Buhle, e la ex fidanzata, Zoe Kestan, di Hunter Biden sono salite sul banco dei testimoni oggi per raccontare la storia di abusi del

figlio del presidente.

Ai giurati è stata mostrata una foto di Kestan del periodo in cui lei dice di averlo visto fumare crack. "È una pipa da crack usata", ha detto la donna indicando l'immagine di un oggetto sul lavandino del bagno. Kestan ha anche testimoniato di aver portato uno spacciatore di nome Frankie al Four Seasons di New York per incontrare Hunter Biden e di aver prelevato contanti per conto del First Son per acquistare droga.

L'ex moglie, Kathleen Buhle, ha invece raccontato di aver scoperto la sua dipendenza dalle droghe nel luglio 2015 e di aver trovato sostanze stupefacenti nell'auto di Hunter in più occasioni, anche se non ha specificato quando. Secondo il procuratore si trattava del 2018, lo stesso anno in cui il figlio del presidente ha acquistato la pistola.

JILL BIDEN DI NUOVO PRESENTE IN AULA PER IL PROCESSO A HUNTER

ATTESA LA TESTIMONIANZA DELL'EX MOGLIE DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE

(ANSA) - La First Lady Jill Biden è presente per il terzo giorno consecutivo in tribunale per assistere al processo contro Hunter Biden per l'acquisto e il

possesso di un'arma mentre faceva uso di droghe.

