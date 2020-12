“HO AVUTO UN ATTACCO EPILETTICO” – HORROR IN KAZAKISTAN DOVE UN 42ENNE PILOTA DI CARGO HA UCCISO LA FIGLIA DI UN ANNO DOPO AVER ASSUNTO ALCOL E DROGHE IN UN HOTEL A CINQUE STELLE: DOPO AVER PICCHIATO E MESSO IN FUGA LA MOGLIE, SI È ACCANITO SULLA FIGLIA, SCHIACCIANDOLE LA TESTA CONTRO UN MURO – LA COMPAGNA PRIMA LO HA ACCUSATO DI AVER UCCISO LA PICCOLA, MA POI HA RITRATTATO RACCONTANDO CHE…

Non è bastato che la moglie avesse ritrattato le accuse e che lui si fosse sempre professato innocente. Mohamed Barakat, 42enne londinese, pilota di Airbus per la Hong Kong Airlines, è stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso Sophia, la figlia di un anno, dopo aver assunto un cocktail di droghe e alcol in un hotel di lusso in Kazakistan lo scorso ottobre.

L’uomo ha detto di aver schiacciato involontariamente la figlia durante un attacco epilettico. Ma per il giudice l’uomo ha schiacciato volontariamente il cranio di Sophia, sbattendole la testa contro un muro. A confermare il brutale omicidio è stata una cameriera che ha sentito dei colpi contro il muro e il pianto disperato di una bambina che alla fine si è interrotto improvvisamente.

La moglie Madina, 23 anni, era fuggita dalla stessa stanza poco prima dopo essere stata picchiata. Come raccontano alcuni testimoni, la donna si era rifugiata nella hall dell’hotel. Era lì quando il marito si è presentato con la piccola ormai morta. «Ha ucciso mia figlia» ha urlato la donna, accusando il marito davanti al personale dell’hotel. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola e Barakat è stato arrestato.

Tuttavia, durante il processo, Madina ha ritrattato ogni accusa: «Non poteva fare del male a nostra figlia, non era in grado di commettere questo delitto. Le chiedo di accettare questa dichiarazione, cancellando tutte le precedenti testimonianze accusatorie fatte da me contro mio marito. Mohamed è il marito e l'amico più amorevole e premuroso che esista. Lo amo con tutto il mio cuore. Probabilmente vi state chiedendo che tipo di donna sono se proteggo il coniuge che presumibilmente ha ucciso la sua bambina. Tuttavia, questo non è stato un crimine intenzionale, mio marito ha avuto un attacco epilettico. Mohamed non avrebbe esitato a dare la vita per Sophia. Lei era tutto per lui. È stato un incidente».

Nonostante ciò, Barakat è stato giudicato colpevole all'udienza virtuale nel tribunale della città di Almaty: secondo il giudice Bakhytkhan Bakirbayev le ferite sono state causate da «ripetuti impatti con oggetti e superfici dure e non sono state provocate da una singola caduta ». Inoltre non ci son prove del fatto che Barakat avesse mai sofferto di epilessia. L’uomo è stato condannato alla pena detentiva che dovrà scontare nel Paese e gli sono stati concessi 15 giorni per presentare ricorso contro la condanna e la sentenza.

Barakat aveva detto in precedenza alla corte: «Solo perché avete il potere di mettermi in prigione, ciò non significa che avete il potere di farmi diventare colpevole. Significa che metterete in prigione un uomo innocente. Non avrei mai fatto del male a mia figlia. Sono stato la prima persona che ha visto Sophia venire al mondo. Stavo per insegnarle a volare».

