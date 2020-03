“HO CEDUTO ALLA TENTAZIONE CON LA LEWINSKY PER GESTIRE L’ANSIA” – BILL CLINTON HA ASPETTATO 22 ANNI PER ARRIVARE ALLA SCUSA PIÙ STRONZA CHE POTESSE TIRARE FUORI DAL CILINDRO. NEL DOCUMENTARIO SU “HILLARY” TRASMESSO DA HULU RACCONTA COSA LO ABBIA SPINTO A TRADIRE: “ERA UN PERIODO PIENO DI PRESSIONI, DELUSIONI, INQUIETUDINE. MI HA FATTO DISTRARRE UN PO’” – E HILLARY RIVELA: “ALL’INIZIO MI HA CONVINTO CHE…” - VIDEO

Monica Monnis per "www.elle.com"

BILL CLINTON MONICA LEWINSKY

Quest'anno saranno 22 gli anni trascorsi da quella conferenza stampa in cui Bill Clinton ammetteva di aver avuto una relazione extra coniugale con la sua stagista, segnando per sempre il suo destino (lontano dalla Casa Bianca), ma il Monica Lewinsky affaire continua a incuriosire e a tenere banco sul fronte mainstream, forse perché la sensazione comune è che non sia ancora stata detta tutta la verità.

E così, del nuovo documentario trasmesso da Hulu incentrato sulla vita di Hillary Clinton, ecco che le parti più salienti riportate dai media riguardano proprio quell'impeachment che nel 1998 scosse l'America intera e non solo. Dal perché del tradimento alle bugie alla moglie, passando per la "dolorosa" terapia di coppia e la difficoltà nel dover raccontare tutto alla figlia Chelsea, Bill Clinton oggi parla per la prima volta del sexgate (abbozzando tra l'altro una "mezza scusa" per la Lewinsky).

bill clinton

"Non ha mai sentito parlare del Prozac?", esordisce così (tranchant) il New York Post in risposta alle dichiarazioni di Clinton, oggi 73 anni, fatte nel documentario Hillary sulla sua relazione durata due anni (dal 1995 al 1997 ndr) con l'allora stagista 22enne della Casa Bianca, Monica Lewinsky.

Perché l'ex Presidente degli Stati Uniti, ammette in favor di camera di aver ceduto alla tentazione "per gestire la sua ansia" in un periodo della sua vita pieno di "pressioni, delusioni, inquietudine e paura di qualunque cosa". Paragonandosi a un pugile sul ring, poi, definisce la liaison qualcosa in grado di farlo "distrarre per un po'" in un momento particolarmente stressante della sua esistenza.

bill clinton e monica lewinsky 1

Nel doc diretto da Nanette Burstein, che sarà diviso in quattro episodi, anche Hillary torna indietro nel tempo e ricorda come il marito abbia inizialmente negato il tradimento ("Mi ha detto: 'Non c'è niente di vero. Forse sono stato troppo gentile con lei, forse le ho prestato troppa attenzione, ma non c'è stato niente', era così irremovibile che mi ha convinto", ammette) e di come lei lo abbia sostenuto fino a prova contraria. Poi un giorno, quando il vaso di Pandora stava per essere scoperchiato, è arrivata l'ammissione.

bill e hillary ai tempi della lewinsky

"Sono andato a sedermi sul letto e le ho parlato. Le ho detto esattamente cosa è successo e quando è successo", spiega sempre Bill, "le ho detto che mi sentivo male per quello che avevo fatto, che era ingiustificabile e non avevo scuse". Hillary confessa di essersi sentita "ferita e devastata", idem la figlia Chelsea particolarmente scossa dall'intera vicenda ("Certamente ciò che ho fatto è stato sbagliato.

Odiavo solo l'idea di farle del male ma tutti noi a volte facciamo cose che non dovremmo fare", le parole precise di papà Bill). Grazie alla terapia di coppia e tanta buona volontà, la famiglia è riuscita a rimanere unita. "Non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto, non avrebbe dovuto cercare di nasconderlo, ma non si è trattato di un reato invalicabile", afferma Hillary in difesa del marito.

bill clinton e monica lewinsky 2

E poi il colpo di scena. Mr Clinton, che afferma di essere oggi "una persona completamente diversa", si scusa parzialmente con la Lewinsky per quello che dal sexgate in poi ha dovuto sopportare (da 22 anni a questa parte, Monica continua a essere dipinta dalla stampa e dalla opinione pubblica come arrivista, sfasciafamiglie, arrampicatrice sociale etc).

bill clinton e monica lewinsky

"Mi dispiace per il fatto che la vita di Monica Lewinsky sia stata definita dalla nostra relazione, penso che sia ingiusto, nel corso degli anni l'ho vista tentare di avere di nuovo una vita normale", ha spiegato l'ex inquilino della Casa Bianca nel suo primo mea culpa pubblico. Scuse che la Lewinsky, 46 anni, aspetta da sempre.

monica lewinsky 2

Perché per lei, quella "relazione fisica impropria" (come definita dallo stesso Clinton nel corso della sua testimonianza di fronte al Grand jury il 17 agosto 1998 ndr) è stata un "abuso di potere" da parte di un superiore con 27 anni in più. In più di un'occasione, Monica ha dichiarato di aspettarsi delle scuse dall'ex Presidente, che lo avrebbero reso "un uomo migliore, e noi, a sua volta, una società migliore". The (happy) end?

bill clinton e monica lewinsky bill clinton e monica lewinsky bill clinton monica lewinsky bill clinton monica lewinsky Hillary Clinton BILL bill e hillary article x BILL CLINTON E MONICA LEWINSKI MONICA LEWINSKY BILL CLINTON bill clinton monica lewinsky jpeg MINICA LEVINSKI article B A FFC x bill e monica article B x monica lewinsky 1