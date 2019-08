CRISTINA PALAZZO per repubblica.it

Prima uccide l'amico a coltellate, poi confessa su Facebook: "Voglio scusarmi, ho fatto una cazz... per amore". Succede a Borgo Ticino, in provincia di Novara. Ieri sera la lite: poco dopo le 2, davanti al vecchio pub Aeroplano, ora chiuso. Alberto Pastore, 23 anni, era in auto con un amico, Yoan Leonardi, suo coetaneo.

Hanno parlato, poi hanno litigato pesantemente. La situazione è degenerata, i due sono passati alle mani, Pastore ha tirato fuori un coltello ha colpito il suo rivale in amore diverse volte. L'altro ragazzo si è accasciato a terra, in una pozza di sangue. Quando il 118 è arrivato il giovane era ancora vivo, ma non c'è stato nulla da fare.

L'assassino è fuggito in auto, ha imboccato l'autostrada A26. I carabinieri lo hanno intercettato, lui ha accelerato. L'inseguimento è finito con la vettura di Pastore che è finita fuoristrada. Il ventitrenne è stato fermato dai militari.

Nel frattempo, però, Pastore ha avuto modo di scrivere su Facebook: "Voglio scusarmi ho fatto una c... per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro... Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo...". Nel post ringrazia i suoi familiari e alcuni amici, poi però precisa: "E' stata colpa di Yoan Leonardi".

Non è ancora chiaro se i due si fossero dati appuntamento per chiarirsi o se la lite sia cominciata nel locale e poi proseguita fuori.