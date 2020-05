19 mag 2020 18:51

“HO PIANTO PER TRE GIORNI, ORA TOCCA A TE” – IN CINA UNA DONNA HA PUNITO L’EX FIDANZATO SPEDENDOGLI UNA TONNELLATA DI CIPOLLE A CASA – LA TERRIBILE VENDETTA È NATA QUANDO LEI HA SCOPERTO DAGLI AMICI CHE LUI NON AVEVA PIANTO DOPO LA ROTTURA, E SUI MEDIA CINESI SONO APPARSE LE FOTO DI LUI DAVANTI ALLA MONTAGNA DI VERDURE PUZZOLENTI – EPICO IL COMMENTO DI UN VICINO: “NON SO SE LUI ABBIA PIANTO, MA DI CERTO IO…” – VIDEO